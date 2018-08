Vuit dies de bateria solidària per ajudar el vaixell Open Arms

? A més de la trobada principal que se celebrarà el diumenge 26 d'agost, entre els dissabtes 18 i 25, a les 7 de la tarda, es farà l'activitat «Bateries Solidàries!» al Passeig Pere III, que permetrà gaudir d'un petit tastet del que es veurà al parc de l'Agulla.

Amb la intenció de col·laborar amb l'ONG catalana Proactiva Open Arms, es posarà una guardiola per recollir diners i cada jornada es realitzarà una activitat d'una hora de durada, on tocaran diversos bateries. «També serà possible que el públic participi en l'activitat i cadascú tocarà els ritmes que prefereixi amb total llibertat», assegura Ernest Larroya, que també és l'impulsor de les trobades de bateries solidàries.