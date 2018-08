Berga recupera el teatre a la plaça del Forn

La plaça del Forn de Berga ha acollit representacions de teatre professional com Els Joglars, Dagoll Dagom i Tricicle, i s'hi arribaven a encabir 400 espectadors, que seien en unes cadires de fusta «infernals», recorda Josep Maria Salat, president de l'Agrupació Teatral La Farsa. L'entitat va ser l'organitzadora dels Festivals d'Estiu de Teatre, que es van fer del 1973 al 1984 a la plaça del Forn i, posteriorment, fins al 2012, es van traslladar al Teatre Municipal. Ara, 45 anys després de la posada en marxa de la iniciativa, Berga recuperarà l'esperit dels festivals d'estiu i tornarà a fer teatre en aquesta plaça gràcies a la proposta de Tràfec Teatre i La Farsa. L'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga ha recollit la idea de les entitats teatrals sota el projecte El Forn, que es portarà a terme els dies 25 i 31 d'agost.

La companyia de teatre gestual Tràfec Teatre serà l'encarregada d'iniciar la programació d'El Forn amb l'escenificació d' Assaig T4 (dissabte 25 d'agost, a les 22 h), un muntatge estrenat fa dos anys que ha passat pels escenaris de diversos festivals internacionals de teatre amateur. L'espectacle parteix dels camps de concentració nazis per escenificar el llarguíssim i esgotador camí de tornada a casa que van haver de fer els supervivents de l'holocaust després de viure l'horror i la barbàrie als camps d'extermini. L'obra també inclou diversos paral·lelismes amb l'actualitat a través de referències a les persones refugiades que arriben diàriament a les costes del Mediterrani buscant noves oportunitats de futur.

La recaptació de la taquilla (les entrades valen 5 euros) es destinarà a sufragar una part de les despeses de la gira que la companyia Tràfec Teatre realitzarà les properes setmanes. Després de passar pel monestir de Sant Llorenç (Guardiola de Berguedà) i Berga, l'obra també es representarà a Girona, Nàpols i en poblacions de Letònia i Lituània.

D'altra banda, l'Agrupació Teatral La Farsa, que enguany celebra el seu 60è aniversari, realitzarà la lectura dramatitzada de fragments d'algunes de les obres que la companyia va representar als Festivals d'Estiu de Teatre durant els anys 70 i 80. La proposta, anomenada La Farsa recorda... Festivals d'Estiu de Teatre a la plaça del Forn (1973-1984) –divendres 31 d'agost, a les 19 h–, consistirà en la lectura itinerant de passatges de diversos textos interpretats per més d'una vintena d'actors i actrius en quatre escenaris naturals del centre de la ciutat.

Les obres escollides són: Berenàveu a les fosques, de Josep Maria Benet i Jornet; Arran del mar Caribe, de Ramon Vinyes i Cluet; La filla del mar, d'Àngel Guimerà; i La visita de la vella dama, de Friedrich Dürrenmatt. El recorregut, gratuït, començarà a la plaça de la Pietat, continuarà pel carrer de Pinsania (pujada del Trencacames), seguirà fins a la plaça Maragall, fent parada a la part posterior de l'església de Santa Eulàlia, i acabarà a la plaça del Forn.



Epicentre de la cultura teatral

Arran de l'organització del projecte El Forn, la regidora de Cultura, Mònica Garcia, ha explicat que «el fet que les entitats teatrals hagin reactivat la proposta obre la possibilitat de tornar a convertir la plaça del Forn en l'epicentre de la cultura teatral berguedana, com ho havia estat fa alguns anys». Salat assenyala que els Festivals d'Estiu de Teatre organitzats per La Farsa «van ser, durant molts anys, l'única oportunitat de veure teatre professional al Berguedà i molt més enllà, perquè també pujava gent de Manresa a veure les representacions».

La idea va néixer quan La Farsa va proposar potenciar la festa dels Elois amb una funció teatral, a càrrec de l'entitat, «i van tenir una extraordinària acceptació, de manera que, a partir del 1973, es va dimensionar d'una altra manera, ja amb tres o quatre propostes i amb grups de fora». Depenent dels anys, se'n van fer fins a sis, des de final de juliol fins a inici de setembre, i sempre amb una obra de La Farsa. En la primera edició es va representar Tres farses russes, d'Anton Txékhov.

Es va triar la plaça del Forn «perquè, com que és tancada, és idònia per a aquest tipus d'activitats. Acústicament funciona molt bé, cosa difícil a l'aire lliure, i també és fàcil controlar que tothom passi per la taquilla», apunta del president de La Farsa.