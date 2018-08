Dinosfera ensenya la restauració de peces de dinosaures als visitants

El Centre Paleoambiental Dinosfera de Coll de Nargó (l'Alt Urgell) permet veure en directe, fins al proper 11 de setembre, el procés de restauració d'algunes de les peces de dinosaures que s'han extret en el marc de les campanyes d'excavació que es duen a terme en diversos jaciments dels Pirineus. Aquesta iniciativa, que permet complementar la visita a l'equipament, té com a objectiu divulgar la tasca que duen a terme els investigadors i, a la vegada, preparar el material que serà objecte d'estudi. Durant el juliol i la primera quinzena d'agost han passat per l'espai unes 2.000 persones, una quarta part del volum mitjà de visites que es registren anualment, motivades, en molts casos, per l'ampli ventall d'activitats que s'hi desenvolupen.

Veure en directe com es restauren peces de dinosaures localitzades en diversos jaciments dels Pirineus és possible durant les vacances escolars d'estiu a Dinosfera, a Coll de Nargó. L'activitat, que es du a terme en els mateixos horaris d'obertura de l'equipament –a excepció dels dilluns–, pretén acostar als visitants la recerca paleontològica que es desenvolupa en aquesta zona. Irina Fernández és l'encarregada d'aquesta tasca i explica que al públic «li agrada molt veure la feina que hi ha dar-rere de les exposicions i descobrir que hi ha fòssils de dinosaures al seu abast que poden tocar».

D'entre els encuriosits que s'acosten a veure la feina de l'Irina, n'hi ha que li pregunten, diu la restauradora, «si els fòssils són de veritat». També s'interessen en saber si són de la zona i si encara se n'hi poden trobar. De fet, a Coll de Nargó s'ha localitzat la posta d'ous de dinosaure més gran d'Europa i s'ha constatat que era un entorn propici per a la cria, en tractar-se d'una zona pantanosa i de platja amb molta vegetació.

Les peces amb les quals treballa l'Irina aquests dies són de fa 68 milions d'anys i corresponen a la darrera època en què van viure els dinosaures abans de la seva extinció. La seva feina consisteix, bàsicament, en treure-li les restes de sediment que hi han quedat després de la seva extracció, a més d'enganxar i consolidar amb resines sintètiques aquelles parts que estiguin trencades. Un cop preparat, el material es traslladarà a Isona, al Museu de la Conca Dellà, o a la seu de l'Institut Català de Paleontologia per estudiar-lo i, posteriorment, retornarà novament a Coll de Nargó.



Vuit mil visites anuals

Per Dinosfera hi passen de mitjana cada any unes 8.000 persones i, aquest any, entre el mes de juliol i fins a la primera quinzena d'agost s'han registrat unes 2.000 visites, una xifra que fa preveure que l'estiu es tancarà amb una tendència ascendent respecte als anys anteriors. El tipus de públic més habitual és el conformat per famílies amb nens de totes les edats, segons explica una de les monitores de l'equipament, Mònica Ferrer.

Activitats com ara la possibilitat de veure com es duen a terme els treballs de restauració són un reclam per atreure nous visitants. Durant els caps de setmana d'estiu també s'ofereixen visites guiades al museu i al jaciment, les quals també es realitzen a la tardor i la primavera un dissabte de cada dos. A més, aquest divendres té lloc, per segon any consecutiu, el Sopar Cretaci, en la qual una cinquantena de persones podran degustar propostes culinàries poc habituals en la dieta actual.