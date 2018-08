«Flors per a l'Algernon», de Daniel Keyes. 1959. arxiu particular

?«Tracta la història d'un noi amb discapacitat mental que rep un experiment per augmentar el coeficient intel·lectual. El nen perd la innocència i s'adona de la complexitat humana. Em va seduir fins al punt que no me'l podia treure del cap, i crec que justifica la dita popular 'd'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol'».