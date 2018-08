Sant Benet reviu com a casa d'estiueig

L'últim sopar de Josep Codina al monestir de Sant Benet de Bages va tenir dues funcions fa divuit anys, una per a amics i una altra amb els familiars. Un comiat doble «molt emotiu» que el net d'Elisa Casas, germana del reconegut pintor Ramon Casas, reviu cada cop que entra a les estances que durant molts anys van ser el menjador, els dormitoris i el pati de jocs dels seus estius. Un territori amic des que va néixer fins que els hereus d'Elisa Carbó –la mare de la nissaga–, ell inclòs, van vendre el temple a Caixa Manresa. Abans d'ahir, en Josep –acompanyat del seu fill Jaume, que també va passar llargues temporades a l'indret, i el net Joel– va revisitar l'espai en companyia de Regió7.

«Em vaig casar al claustre amb la meva dona, la Concepción Mejón», recorda Codina mentre assenyala un racó que fa dècades presidia una marededéu del segle XIII, avui reubicada. L'espai central que distribueix les diverses estances del monestir és el ressort proustià que activa la memòria del Josep: «En aquella galeria», indica, tot assenyalant el cantó més assolellat del claustre, «hi dinàvem els estius, perquè és un lloc que queda prop de la cuina».



Capvespres d'estiu

Caixa Manresa va convertir la residència dels Casas i els seus hereus en un complex sociocultural que va obrir portes al públic el 2007, un espai que Josep Codina visita sempre que pot. I més a l'estiu, ja que aprofita la celebració dels Capvespres de Món Sant Benet per recórrer novament els racons que encara habiten a la seva memòria. Cada dijous i divendres, fins la primera setmana de setembre, s'ofereix un sopar amb receptes tant medievals com burgeses, i una visita guiada al monestir –les inscripcions es poden fer al web– que la família Codina realitza cada any, si poden més d'un cop.

«Jo, aquí, hi vaig perdre la por», admet Josep Codina quan rememora les hores nocturnes passades al claustre envoltat de silenci i sorollets. No tothom té l'oportuniat d'estiuejar en un monestir romànic. «Per passar l'estona, vaig reparar el terra de les galeries del claustre que s'havien aixecat per fer-hi passar les conduccions», recorda el net d'Elisa Casas: «Anava al riu a buscar còdols i fins i tot dibuixava escuts», apunta assenyalant la pervivència del seu treball.

«L'àvia estava orgullosa del seu germà Ramon», explica mentre fa memòria del que sentia dir a casa. I viatja fins a la infantesa: «Gairebé cada dia anàvem a Navarcles i ens banyàvem al riu, també féiem excursions en bicicleta per anar a les fonts, com la Font Vella, el Sobreeixidor, etc.», afegeix.

Passejant pels diferents espais del monestir, Josep Codina s'expressa com un llibre obert. «L'església va estar tancada durant dècades i hi havia molta terra tapant la cripta», anota: «En treure-la, vam trobar restes d'una pica baptismal que jo mateix vaig arreglar amb les coles que hi havia a l'època. Estar a Sant Benet era com participar en un camp de treball!».

L'hort que donava tomàquets, pebrots i albergínies, la galeria on sortien a esmorzar, el tracte diari amb els masovers, etc. Cada racó de Sant Benet conserva un detall de la vida que Josep Codina hi va dur durant molts anys.