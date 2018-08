El festival de circ posa al límit Collsuspina

El nostre objectiu és fer-vos riure, crear un univers màgic que us aïlli dels problemes». Sota una vela de circ, els artistes Ton Muntané i Dani Tomàs, guarnits amb un vestit de colors apedaçat, sabates grosses i la punta del nas vermella, es dirigien al públic amb aquestes paraules, després de Teatre de funàmbuls, un espectacle del festival de Collsuspina, dedicat al circ. Una proposta cultural que va convertir el petit poble del Moianès de 350 habitants en un escenari per al món del circ, amb una assistència de gairebé 8.000 persones. La quarta edició del festival va convidar una quinzena de companyies catalanes, des de divendres fins ahir. Els artistes van assegurar que el futur del circ depèn de festivals com el de Collsuspina.

L'art capaç de fer enriolar el públic, fer equilibris sobre una bicicleta i explicar històries amb un llenguatge mímic emocionava la gent, provinent de la comarca i d'indrets més llunyans. Un dels organitzadors del festival, Xavier Vinuesa, va explicar que «un dels objectius del festival és donar un espai a les companyies més noves i petites de Catalunya». Tot i que, al llarg dels quatre anys, el festival també ha portat espectacles de companyies consolidades i artistes de renom.

Segons els artistes que lluiten dia a dia per viure de la seva passió, el futur del circ depèn d'iniciatives com la del poble de Collsuspina. «El GiraCirc ha de ser l'exemple del que s'ha de crear a diversos municipis de Catalunya», sosté l'artista Amanda Delgado. Un altre dels artistes, Toni Muntané, deia que la creació de festivals en diferents pobles «permetria crear un circuit per a les companyies catalanes». Comenta que les companyies petites han de batallar molt, «perquè no rebem tantes subvencions».

Els espectacles arrencaven enmig dels carrers del poble i centenars de persones quedaven abstretes per unes històries que els dibuixaven un somriure. «Riure's dels propis maldecaps és terapèutic i això és el que volem transmetre amb el nostre espectacle», va afirmar Amanda Delgado, una de les intèrprets de l'espectacle Adoro. Una proposta de circ modern de la companyia AltaGamma que pretén tractar els problemes de les relacions amoroses a través de l'humor. «Fer reflexionar la gent sobre els problemes quotidians i afrontar-los amb l'humor és el nostre repte», explica Delgado.

El mateix objectiu és el que persegueixen els dos artistes de la companyia Circ Xic, que van recuperar el romanticisme del circ clàssic, sota una vela semiesfèrica. «Si aconseguim tocar l'ànima al públic i fer que s'evadeixi de les preocupacions la nostra feina té sentit», sosté l'artista Toni Muntané.

La proposta es va engegar el 2009 amb l'objectiu d'oferir un espai a una disciplina artística força invisible i donar a conèixer el petit poble del Moianès. El seu alcalde, Oriol Batlló, afirma que, amb el pas dels anys, cada cop hi ha més gent del poble que s'implica en l'organització del festival.

Afirma que enguany una seixantena de veïns participen en la organització del GiraCirc, de forma voluntària. Comenta que, respecte de la remuneració dels artistes, «rebran el 80% del que normalment cobren per espectacle».