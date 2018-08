Cinc petites «Xiques» picotegen a l'Aurora

«Una gallina xica, tica, mica, camacurta i ballarica...» fa l'embarbussament que dona nom a la nova proposta de microteatre que proposa el Teatre de l'Aurora per la Festa Major d'Igualada. Entre avui i dijous (de 18.30 a 21.30 h) es faran 60 sessions de cinc obres de curta durada, a càrrec d'una vintena d'intèrprets anoiencs, «en espais petits, poc coneguts, d'un teatre petit com l'Aurora», explica l'actor Joel Grau, impulsor de la iniciativa, i per això, buscant una paraula petita per englobar-ho, va anar a petar a l'embarbussament, «que vam aprofitar perquè comporta simpatia i, justament, és el que està despertant la proposta. És una idea que atrau, perquè encara no s'ha fet microteatre a Igualada».

L'embrió de Xiques va ser la proposta Cop d'ull, que es va fer l'estiu passat al teatre Kursaal de Manresa, i que enguany repetirà. Joel Grau la va tirar endavant amb l'entitat LaMent Teatral, al costat d'Anna Bertran i Adrià Mas. Mentre l'estava preparant, Grau en va parlar amb els responsables del Teatre de l'Aurora, un equipament amb el qual té, «més que una relació professional, una relació d'amistat, perquè hi sóc des que van començar les obres, he estat a la comissió directiva, n'he estat soci, hem fet coproduccions amb la companyia De Parranda, hi tinc molta estima». Però no va ser fins a final de novembre quan els responsables de l'equipament de la plaça de Cal Font li van demanar a l'actor igualadí, que s'ha desvinculat de la proposta de microteatre manresana, «que expliqués millor allò que els havia comentat com una anècdota i vam acordar fer el mateix però amb gent d'Igualada i de la comarca, i dins de l'Aurora que, tot i ser un teatre més petit, té moltes possibilitats».

Per a cadascuna de les obres de nova creació es va buscar una capitana per liderar el projecte i que fos la interlocutora entre l'equip creatiu i el teatre. «Vam buscar gent que conegués la casa», destaca l'actor igualadí. D'entrada hi havia quatre propostes: la de Mònica Torra ( Molta Merda), la de Muntseta Pelfort ( En venda), la de Maria José Lizarte ( Suite. Escollint renúncies) i la del mateix Grau ( La fregona); i se n'hi va afegir una cinquena que finalment va a càrrec del singular músic Red Pèrill/Marc Mateu ( Llirep Der: les golfes del lament).

Prèviament es va fer una llista de professionals que es dediquen a les arts: teatre, música, circ, dansa... a la comarca de l'Anoia. «I una de les coses que ens van omplir d'orgull és veure tota la gent que teníem, que dona perfectament per poder fer quatre edicions de microteatre». Aquesta llista es va donar a les capitanes que, de tota manera, van tenir carta blanca per escollir els artistes, l'espai del teatre «que els fos inspirador» i crear l'obra que els vingués de gust representar.

L'impulsor de Xiques destaca la implicació de tots els artistes en aquesta proposta inèdita a Igualada: «puc garantir el treball que s'ha fet en les diferents obres, que sobrepassa el pressupost que hi ha». I subratlla que ha creat «simpatia i ganes d'actuar» en una vintena d'artistes entre els quals sobresurt l'actor pierenc Jacob Torres, que acualment representa Moby Dick amb Josep Maria Pou; el pianista igualadí Carles Viarnès; i Jordi i Pep Farrés, integrants de la companyia Farrés Brothers i Cia. A més, Grau indica que «s'han donat combinacions de gent que, tot i que es coneixen de tota la vida, no havien tingut l'oportunitat d'haver fet res plegats. I tenim el somni que això sigui l'impuls que propiciï noves col·laboracions artístiques».

D'altra banda, el fet de disposar d'artistes anoiencs fa possible el que l'actor igualadí Joel Grau anomena «el tietisme»: els familiars que vagin a veure la proposta «i facin córrer la veu perquè més gent s'hi interessi i vagi a l'Aurora. També per això aprofitem les dates de la festa major, que fa que ens sentim orgullosos del talent local».