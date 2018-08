Campanya per atreure més públic del Berguedà

? Paral·lel Festival manté la campanya iniciada l'any passat per atreure més públic de la comarca del Berguedà: «Jo sóc del Berguedà». Tots els veïns de la comarca que vulguin assistir al festival tindran un descompte de 20 euros en el preu original de l'entrada general. L'organització fa una crida als berguedans a acostar-se als concerts. «De moment no ha tingut molta demanda, però també és veritat que les persones de la zona sempre esperen a darrera hora per animar-se a comprar l'entrada», va dir.