El Kursaal torna a dedicar tres dies al microteatre

La companyia LaMent Teatral, formada per una vintena de persones de Manresa i del Bages (entre actors, ballarins, dramaturgs, directors i músics), omplirà un any més el Teatre Kursaal de microteatre durant tres dies (29, 30 i 31 d´agost). Entre les 19 h i les 22 h es podran veure cada dia 4 muntatges creats expressament per a l´ocasió que es representaran en 5 horaris diferents.

Aquesta serà la segona vegada que el Teatre Kursaal acollirà les sessions de microteatre ´A cop d´ull´, després de l´èxit de l´any passat que va portar al Kursaal més de 1300 persones durant tres dies. Enguany les peces de microteatre, pensades per a un públic reduït d´unes 25 persones per sessió, tindran lloc a l´escenari de la Sala Gran, la Sala Petita i les Sales polivalents 2 i 3.

Les entrades per assistir a alguna de les sessions del Microteatre ja es poden comprar a les taquilles del Teatre Kursaal i per internet a www.kursaal.cat. El preu de l´entrada és de 8€ per sessió però també hi ha la possibilitat de comprar un Abonament amb les quatre peces de microteatre per 20 €.

4A

Lloc: Sala Petita

Integrants: Alba Aloy, Joel Díaz, Adrià Mas, Laura Mateo i Sílvia Sanfeliu.

Horaris: 19.00h / 19.40h / 20.20h / 21.00h / 21.40h

LEÒNIA (O HISTÒRIES D'AMOR QUE NO VOLEN CAURE)

Lloc: Escenari Sala Gran

Integrants: Anna Bertran, Aina Huguet, Sílvia Navarro, Ivan Padilla i Clàudia Perramon.

Horaris: 19.10h / 19.50h / 20.30h / 21.10h / 21.50h

RONDA DE RECONEIXEMENT

Lloc: Sals Polivalent 3

Integrants: Teti Canal, Jordi Gener, Dani Ledesma i Alícia Puertas.

Horaris: 19.20h / 20.00h / 20.40h / 21.20h / 22.00h

NUNCA HAS IDO A VENUS EN UN BARCO

Lloc: Sala Polivalent 2

Integrants: Lluís Barrera, Guillem Cirera, Mireia Cirera , Tàtels Pérez, Albert Ruiz i Àlvaro Sanjuan.

Horaris: 19.30h / 20.10h / 20.50h / 21.30h / 22.10h