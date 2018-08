La darrera sessió se celebra avui amb entrades a la venda

? Les píndoles escèniques de Xiques es continuen representant avui, dijous, per tercer i últim dia, i ahir encara hi havia funcions amb entrades disponibles. Tot i que fa un temps va acollir una proposta forània d'aquest gènere, la iniciativa que es porta terme durant la present Festa Major d'Igualada és la primera producció de l'equipament que dirigeix Òscar Balcells en el camp del microteatre, una disciplina amb cada cop més adeptes. Per posar en marxa el projecte, es va elaborar una llista d'actrius i actors de la comarca. «Ens en van sortir vuitanta», explicava ahir Balcells: «Tenint en compte que aquest any n'hi ha una vintena en els cinc espectacles programats, tenim gent per a fer tres edicions més».