Els biopics de Rodin, Andrea Bocelli i Romain Gary arriben plegats a la gran pantalla

Tres pel·lícules biogràfiques s´estrenen simultàniament aquesta setmana als cinemes. D´una banda, la francesa ´Promesa al amanecer´, adaptació de la novel·la homònima i autobiogràfica de l´escriptor Romain Gary, i que compta amb l´actuació destacada de Charlotte Gainsbourg. En segon lloc, ´Rodin´, biopic del cèlebre escultor francès encarnat per l´actor Vincent Lindon. I, finalment, el film ´La música del silencio´, de Michael Radford, basada en les memòries personals del tenor italià Andrea Bocelli. En un registre molt diferent, divendres arriba a la gran pantalla ´Revenge´, el violent film pel qual el Festival de Sitges va atorgar l´any passat el guardó a la millor direcció a Coralie Fargeat.

Revenge



La directora francesa Coralie Fargeat va rebre l´any passat a Sitges el premi a millor direcció per la seva opera prima, 'Revenge'. Una pel·lícula de violència descarnada i identificada dins del subgènere de ´violació i revenja´. El relat se cenyeix a aquests dos conceptes: una noia jove s´instal·la en un lloc remot i és violada repetidament i deixada pràcticament per morta. Després de sobreposar-se, la protagonista anirà venjant-se, un per un, dels seus agressors.

Setmana de biopics

Fins a tres pel·lícules biogràfiques s´estrenen aquesta setmana als cinemes. ´La música del silencio´, basada en les memòries del tenor Andrea Bocelli, explica com la seva família el va impulsar a potenciar el seu talent musical des de petit i el camí recorregut fins a esdevenir una gran estrella. El mateix Bocelli ha participat en el guió de la pel·lícula, dirigida per Michael Radford, i protagonitzada pel britànic Toby Sebastian (Boccelli), Antonio Banderas i Jordi Mollà.

´Rodin´, encarnat pel veterà actor francès Vincent Lindon, és un llargmetratge ambientat a París l´any 1880 que explica la història de l´escultor Auguste Rodin, a partir del moment en què rep el seu primer encàrrec per a l´estat francès: La porta de l´Infern. La pel·lícula narra també la coneixença amb Camille Claudel, primer ajudant i després amant de l´escultor, i s´apropa a la intimitat de l´artista i les seves inseguretats.

La tercera estrena biogràfica és ´Promesa al amanecer´, una adaptació de la novel·la homònima i autobiogràfica de l´escriptor Romain Gary. La cinta, nominada a 4 premis Cèsar i èxit de públic a França, fa un recorregut històric per la vida de Gary i la relació amb la seva mare (Charlotte Gainsbourg), des de la seva dura infantesa a Polònia fins a la seva participació en la Segona Guerra Mundial com a pilot

Los futbolísimos, de Miguel Ángel Lamata

Basada en la novel·la de Roberto Santiago ´El misterio de los árbitros dormidos´ (primer llibre de la saga infantil que dóna nom a la pel·lícula), ´Los futbolísimos´ s´estrena amb direcció de Miguel Ángel Lamata, director de films com ´Tensión sexual no resuelta´ (2010), ´Nuestros amantes´ (2006) o ´ISI/DISI. Alto voltaje´ (2006).

A la pel·lícula, els membres d´un equip infantil de futbol Pakete i Helena lideren la investigació per mirar de descobrir per què els arbitres s´adormen durant les jugades decisives dels decisius partits que han de decidir si salven la categoria o descendeixen.



Alpha



Film èpic ambientat al període Paleolític superior (20.000 anys abans de Crist) que narra les vivències d´un jove que s´embarca sol en una expedició plena de perills per trobar la seva tribu. En aquest camí l´acompanya un amic inesperat: un llop salvatge que acabarà sent el millor company de viatge.



¿Quién està matando a los Moñecos?

En aquesta pel·lícula dirigida al públic infantil i adult conviuen els humans amb les marionetes de la factoria ´The Muppets´ (també coneguts com ´Teleñecos´). El film explica com les marionetes són vistes com a ciutadans de segona. Una d´elles, l´ex policia Phil Edwards, decideix posar-se a investigar l´assassinat, un per un, dels membres del grup ´The Happytime Gang´, famós als anys 80 per un programa infantil.

Hotel Salvación

Daya, un home de 77 anys, està convençut que morirà aviat per culpa d´un mal presagi que ha tingut mentre dormia. L´home d´origen indi demana al seu fill Rajiv que l´acompanyi a Benarès, la ciutat sagrada banyada pel riu Ganges, on vol anar a morir. Junts fan el viatge i s´allotgen a l´Hotel Salvació, un establiment dedicat a acollir a aquells que han de morir. Però només tenen 15 dies per fer-ho, ja que l´hotel cancel·la l´habitació passat aquest temps.

Asalto en la noche

Shaun és una mare de dos fills que acaba de perdre el seu pare. Ha heretat una casa a Malibú i decideix mudar-s´hi amb la canalla. Allà els sorprenen quatre individus que volen apropiar-se dels diners que el pare amaga a la casa. Els invasors segresten els nens a l´interior i deixen la mare fora de la finca, que malgrat resultar ser una fortalesa no pot resistir els embats de la mare per recuperar els seus fills i l´herència del seu pare.

Waterboys

La pel·lícula de Robert Jan Westdijk explica la història d´un novel·lista anomenat Víctor, que té un fill de 20 anys músic, que toca el violoncel. Als dos els acaben de deixar les respectives parelles i decideixen fer un viatge a Escòcia per conèixer-se millor i estrènyer els seus vincles. El film el protagonitzen Leopold Witte i Tim Linde.