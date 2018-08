El Festival de Blues portarà l'emoció a El Sielu

Diuen que el blues és l'arbre de la música i que en sorgeixen les branques del gospel, el rock, el pop, etc. Per al bagenc Josep Berenguel, que amb Blues by Chance estrenarà avui la dinovena edició del Festival de Blues de Manresa, aquest gènere és «la mare de les músiques, perquè fa allò més simple, que és també el més emocionant». La proposta musical que organitza per la festa major la sala El Sielu, conjuntament amb la regidoria de Cultura, s'ha consolidat els darrers anys amb l'oferta de tres concerts, des d'avui fins dissabte (tots a 2/4 d'11 de la nit), d'accés gratuït. «Estem molt contents perquè cada any fem el ple total i es crea un ambient molt xulo», destaca Jordi Cortés, propietari d'El Sielu.

Com que «sempre estem lluitant pel pressupost», en les darreres edicions el festival de blues manresà programa formacions «petites», apunta Cortés, que de tota manera subratlla que «això no vol dir que els formats petits no tinguin qualitat i siguin interessants, però per al blues també ens agraden les grans bandes». De cara a l'any vinent, quan se celebraran els vint anys del festival, es vol «fer alguna cosa especial. Ens agradaria recuperar els inicis, amb formacions més grans que les actuals. És l'excusa ideal».

Un duet bagenc



La programació d'enguany l'obrirà avui Blues by Chance, la formació del bagenc Josep Berenguel i el targarí Eduard Escaño. Berenguel viu ara a Sant Joan de Vilator-rada, després d'una estada de cinc anys a Sydney (Austràlia), on va poder tocar l'harmònica amb diverses bandes. Malgrat que l'harmònica és un instrument que s'ha associat a una joguina, Berenguel sosté que «ben tocada és interminable, com un piano. Només cal escoltar Joan Pau Cumellas o Víctor Puertas, de qui aprenc molt.

I és un instrument complicat, perquè tot està al cap i al diafragma. Tot és molt intern, íntim». En arribar a Catalunya, el músic va buscar un guitarrista per poder continuar fent blues i «vaig tenir la sort de conèixer l'Eduard», que també està amb el grup de versions Contraband. Plegats ja han gravat un disc, Temps de gingebre, i han començat a fer «força bolos». Les seves cançons parteixen d'una melodia, a la qual posen lletres metafòriques sobre temes socials i personals.

La segona proposta del Festival de Blues és la més destacada, perquè suposa el retorn de Lluís Coloma, que ja va actuar al cicle manresà en una recordada edició al pati del Museu Comarcal. En aquesta ocasió, actuarà acompanyat de l'anglès Carl Sonny Leyland. Cadascun amb el seu piano vertical, fusionaran estils amb una gran dosi de virtuosisme, improvisació i diàleg musical.

L'espectacle La nit americana, de Pex som blues-Ànima Negra, clourà dissabte la programació. Fusiona els dos projectes musicals del gironí Eduard Carreras, que demostren el seu amor pel blues i el rock'n'roll dels anys 50.