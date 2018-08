El microteatre es fa gran a Igualada

Com és possible que una sala que disposa d'una platea de 110 places posi a la venda 1200 entrades en tres dies? El miracle s'està obrant des d'ahir, dimarts, i fins demà, dijous, al Teatre de l'Aurora d'Igualada amb motiu de la proposta de microteatre Xiques, que oferta fins a cinc espectacles de durada breu –un màxim d'un quart d'hora– durant tres dies. Són 20 funcions per tarda, amb 20 localitats disponibles per sessió. Per tant, 1200 tiquets a la venda.

Després de posar en marxa una marató de microteatre l'any passat al Kursaal de Manresa –que tindrà una segona edició la setmana vinent–, a Joel Grau li va arribar el suggeriment de repetir l'experiència a l'Aurora. Després de fer una àmplia llista d'artistes locals, es va posar en marxa la maquinària per crear cinc muntatges curts que, a partir d'ahir, es representen en espais tant singulars com un bar, el local de l'Agrupació Coral La Llàntia, un camerino, un altell on no s'hi pot entrar sense ventall de la calor que hi fa i el passadís elevat que porta a les golfes.



L'ordre dels colors

Hi ha imatges que parlen per si soles: en el lloc de l'escenari de la sala principal de l'Aurora, aquests dies s'hi ubica el taulell de venda de localitats i el bar. I alineades per colors, sobre una taula es guarden totes les entrades disponibles: un mosaic geomètric policrom que simbolitza l'ordre mil·limètric que regeix l'entramat. A l'hora prevista de cada funció, un regidor que du una visera d'un color concret recull al vestíbul els espectadors, que tenen una entrada del mateix color que l'espai on s'adrecen.

Els signants d'aquesta crònica van iniciar la marató –cinc espectacles en menys de dues hores– amb Suite. Escollint renúncies, una peça de Maria José Lizarte sobre el destí i la presa de decisions. Un text curt que seria interessant veure en un desenvolupament més extens en el qual el pianista Carles Viarnés i els intèrprets Jacob Torres i Elisabet Vallès plantegen els dilemes als quals ens condueix la vida i les renúncies que estem disposats a fer.

Atapeïts al passadís en forma de balcó que porta a les golfes, els espectadors van presenciar com els germans Pep i Jordi Farrés –de la Cia. Farrés Brothers– i Íngrid Domingo escenificaven l'assetjament immobiliari en l'obra En venda. Una proposta singular en la qual el jove okupa i l'inquilí de tota la vida interactuen a través de les finestres alçades en el pati central del vestíbul de la sala gran del Teatre de l'Aurora.

El públic s'asseu al voltant de la taula del local de La Llàntia en la peça La fregona, en la qual Montse Valentí, acompanyada del músic Cels Burgès, fa riure els assistents fins que els glaça el rictus amb un gir de guió inesperat digne dels millors films de gènere negre. El dramaturg és el mateix Joel Grau, que adapta en clau igualadina la peça estrenada l'estiu passat al Kursaal manresà.

En l'ambient ombrívol i xafogós d'un àtic de mals endreços es representa Llirep Der: les golfes del lament, on Marc Mateu i Mosa García estableixen un diàleg entre un músic friqui i la seva musa, que adopta un to irreverent. A l'entrada, es convida els espectadors a prendre un ventall per combatre la calor intensa de l'espai, de parets escrostonades i un encant especial per a fer-hi teatre de molt petit format.

La cinquena cita va ser amb Molta merda, un títol que remet a la frase de benaurança que es desitgen els actors de teatre abans d'una estrena. Evocadora i poètica, la peça de Víctor Borràs fusiona la música de David Berenguer i Alessii Scotto amb les evolucions de l'acròbata Àfrica Llorens i l'actriu Mònica Torra, que expressa davant del públic els dubtes i neguits que assetgen una intèrpret. Una interessant reflexió sobre el teatre dins del teatre que sempre queda oculta al públic.