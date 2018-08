El microteatre torna al Kursaal

El Teatre Kursaal de Manresa acollirà, els dies 29,30 i 31 d'agost, la proposta de microteatre A cop d'ull, organitzada per la companyia LaMent Teatral. La iniciativa, presentada ahir al migdia, es realitzarà per segon any consecutiu, després d'aplegar més de 1.300 persones la primera edició.

Format per una vintena d'actors, ballarins i dramaturgs del Bages, les temàtiques que representarà seran molt diverses, ja que tractarà aspectes com l'amor líquid, el reconeixement personal, la fama i el poder aconseguit els anys vuitanta o, fins i tot, un musical on el públic formarà part de l'acció. Al llarg dels tres dies de representacions es faran, entre les 19 i les 22 h, cinc funcions de les quatre obres que composen l'espectacle, pensades per a un públic reduït d'unes 25 persones.

Joan Morros, coordinador de l'Associació Cultural el Galliner, indica que serà possible veure les quatre peces «en un dia o repartides al llarg de les tres jornades.» Ja es poden comprar les entrades per internet o a les taquilles del Kursaal, a un preu de vuit euros per veure una funció o de vint euros per veure tots els espectacles.