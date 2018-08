L'Ajuntament sobre el trasllat d'Els Catarres: «Hem volgut pecar més per excés que per defecte»

La regidora de Projecció de Ciutat i Festes, Neus Comellas, en el marc d'una entrevista que Regió7 publicarà demà, explica que el canvi d'ubicació del concert d'Els Catarres –de la plaça Sant Domènec al carrer Sallent, a la zona del polígon dels Dolors–, que se celebrarà dissabte a la nit (23 h), ha estat causat pel fet que «les darreres dades d'assistència a les seves actuacions desborden la capacitat de la plaça Sant Domènec, i els espais més cèntrics tenen les seves limitacions». La decisió final de traslladar la proposta musical que l'organització considera l'estrella del programa d'enguany no es va prendre fins dimarts, només quatre dies abans del dia del concert.

El canvi de lloc feia dies que causava controvèrsia entre els diversos agents implicats, i la regidora s'havia quedat pràcticament sola defensant l'opció de Sant Domènec. Al final, però, s'ha decidit «pecar més per excés que per defecte, després d'escoltar totes les opinions i en una reacció de consens d'última hora. L'equip de govern no apostarà per res insegur». Segons ha pogut saber aquest diari, els informes tècnics eren desfavorables a la celebració de l'acte a Sant Domènec.

Neus Comellas creu que s'ha complert l'objectiu de fer un gran concert gratuït: «No ens hem equivocat amb la tria del grup, que la vam fer ja fa un any. Ara el que cal és que la gent s'ho passi bé i que s'aprofiti al màxim l'esforç que hem fet per contractar Els Catarres». I explica que s'havia dut a terme tota la feina per oferir un concert intergeneracional al centre de la ciutat, ampliant la capacitat de Sant Domènec –per encabir-hi cinc mil espectadors– fent-la més diàfana. Per aquest motiu, s'havien pres mesures com ara la retirada de bancs de pedra i la recol·locació de la terrassa de Las Vegas. «També s'havia estudiat la vigilància i les boques de sortida eren prou importants. Hi havia un control», remarca.

En les últimes actuacions gratuïtes, Els Catarres han aplegat 6.000 persones a Vilanova i la Geltrú i més de 7.000 a Golmés (Pla d'Urgell) i Castelldefels (on també es va canviar l'ubicació), segons dades proporcionades per l'empresa de management del grup. A Moià, dilluns de la setmana passada, es van exhaurir 2.000 entrades de pagament.

D'altra banda, el grup municipal de la CUP va emetre ahir un comunicat sobre el que consideren una «mala gestió» de l'equip de govern en el trasllat del concert fora del centre de la ciutat. En la nota, la formació anticapitalista «exigeix» un seguit de mesures, com «la millora de la il·luminació per prevenir les agressions masclistes».