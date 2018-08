Elisabet Salat repeteix al Concurs d'Artistes Manresans

Deu anys després de guanyar per primer cop, Elisabet Salat (Manresa, 1968) va obtenir ahir novament el primer premi del Concurs d'Artistes Manresans, en aquesta ocasió amb una pintura abstracta d'un títol prou explícit, Vida, i una recompensa econòmica de 1.000 euros.

D'altra banda, Roser Vilaró va merèixer l'accèssit, dotat per primer cop amb 500 euros, per l'escultura de paper Voltor. El certamen convocat pel Cercle Artístic, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, va aplegar 61 obres, que es poden veure fins al proper 9 de setembre a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino de la capital bagenca.

«M'he allunyat força del que faig habitualment», va explicar Salat a aquest diari davant d'un quadre que manté la vocació abstracta de la seva creadora però exhibeix una paleta molt diferent. «La meva pintura és més fosca, d'uns colors més terrosos... però Vida és una peça molt personal, molt íntima, en la qual he fet servir colors poc habituals en mi com els blaus i els vermells», va afegir la vencedora.

El quadre és de fusta, un material que Salat acostuma a fer servir sovint, però tractat amb gesso, una substància que «dona a la fusta una aparença més tova i et permet fer-hi més coses». L'acrílic, les tintes i el llapis són les eines que va fer servir l'artista manresana per a l'elaboració d'un conjunt d'obres que va exposar la primavera passada a la Nova Vella Sala. «Aleshores vaig pensar que en podria presentar alguna a concurs», va revelar.

«Fa deu anys vaig guanyar amb Enfrontament, una obra sobre paper que era un treball de final de curs de l'Escola d'Art», va comentar Salat, que a partir d'ara té ganes d'experimentar amb formats grans i mostrar-los a partir de l'any vinent. Salat és una participant habitual en premis de pintura: gairebé cada any pren part en el certamen del Cercle Artístic i, a la capital del Bages, també concorre al Premi Joan Vilanova de dibuix i gravat.

L'obra de Salat destacava ahir per la seva condició abstracta -i «informalista», va indicar- enmig d'un conjunt majoritàriament format per pintures figuratives. Retrats i paisatges són dos temes recurrents en les propostes de molts dels participants, així com les vistes de diferents racons de Manresa. La presidenta de l'entitat organitzadora, Alba Comas, va destacar que les dues triomfadores de la vetllada han passat per les aules de l'Escola d'Art.