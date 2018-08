Gravats per viatjar de París a Nova York

L'escriptora Gertrude Stein va dir que París era el lloc on passava el segle XX. I no li faltava raó perquè a la capital francesa hi arribaven artistes d'arreu per amar-se de la vitalitat creativa que s'hi concentrava. Durant el segle XIX i els inicis de la vintena centúria, s'hi van desenvolupar l'impressionisme, el fauvisme, l'art noveau, el cubisme i el surrealisme. París era la capital, el destí desitjat ... fins que l'epicentre de l'art i del mercat que l'acompanya es van traslladar a Nova York després de la Segona Guerra Mundial. L'exposició de gravats inaugurada ahir al Centre Cultural el Casino de Manresa explica aquest trànsit a partir d'obres de grans autors com Picasso, Miró, Rodin, Dalí, Maillol, Le Corbusier, Chagall, Ponç, Ràfols-Casamada, Tàpies i Warhol, entre d'altres, fins a totalitzar una setantena d'obres.

«De mitjan segle XIX a mitjan del XX hi ha una constant en el món de l'art: la permanència del gravat», va explicar ahir Antoni Gelonch, comissari i director de la Col·lecció Gelonch Viladegut de gravats i llibres d'art. Del seu ric fons de més vuit-cents gravats surten les peces que penjaran durant dos mesos a la Sala Gran del Casino, estructurades en cinc àmbits que expliquen tant el canvi de jerarquia entre París i Nova York com la vivència que diversos artistes catalans van fer d'aquest període.

«En la seva monumental Història de l'Art», va apuntar Gelonch, «Ernst Gombrich es refereix al segle XIX com l'època de la revolució permanent: aquell temps en què tot va evolucionar, en què tot estava en moviment i es buscaven nous camins». El comissari de la mostra va afegir que «si tot el segle XIX va ser sinònim de revolució en l'art, el final del segle es va caracteritzar per una recerca enfervorida de nous criteris. Va ser un temps de grans salts en la recerca científica, però també va ser un temps d'experimentació artística a la recerca de nous temes, de noves maneres d'entendre la creació artística, de nous reptes».

París com a centre de l'art durant el segle XIX i el paper que la ciutat va jugar en el desplegament de les avantguardes són dos aspectes que es tracten en dos dels àmbits de l'exposició, i que donen pas a parlar de la nova capitalitat de Nova York. Entremig, l'espectador pot conèixer quin va ser el rol que van jugar els artistes catalans. D'una banda, aquells que van viatjar a la capital francesa en el tombant de segle –Ricard Canals, Joaquim Sunyer, Ramon Casas, Ismael Smith, Xavier Nogués, Joan Miró i Pablo Picasso, entre d'altres-; de l'altra, els que van pertànyer al Cercle Maillol, un col·lectiu creat el 1946 en el si de l'Institut Francès de Barcelona i que va promoure activitats per donar a conèixer creadors com Leandre Cristòfol, Josep Guinovart, Albert Ràfols-Casamada, Antoni Tàpies, Joan Ponç i Joan Josep Tharrats, entre d'altres.

L'exposició és organitzada per l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, la Col·lecció Gelonch Viladegut, el Museu Comarcal de Manresa i el Museu Abelló de Mollet del Vallès. La itinerància s'inicia a la capital del Bages i després continuarà a la ciutat vallesana. Per complementar la visita, s'ha editat un catàleg que és a la venda al Casino.