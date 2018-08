«'Bona gent' és un espectacle que neix a partir de la idea d'homenatjar el públic»

Quim Masferrer (Sant Feliu de Buixalleu, 1971) arriba aquest dilluns a Manresa amb un espectacle revolucionari, que el considera «únic i irrepetible», perquè els actors i les actrius són els assistents. Una funció on l'actor explicarà de quina manera el públic serà el protagonista de la funció mitjançant un petit monòleg, que inclourà una vivència molt emotiva i espectacular que el va motivar a crear Bona gent, amb l'objectiu de compartir històries amb la gent.



Com neix l'espectacle «Bona gent»?

Bona gent neix a partir de la idea d'homenatjar el públic. Sense públic no hi ha teatre, de la mateixa manera que sense un espectador que miri una pintura no existeix l'art. Amb el públic he tingut moltes vivències, però sempre abans o després de l'actuació, i algunes m'han arribat a tocar fins al punt de saber-me greu que allò que m'havien explicat a mi personalment la resta dels assistents no ho poguessin saber. Arrel d'això hem creat un espectacle on el públic és l'element principal: tot el teatre es converteix en un escenari, i a partir d'aquí compartim històries i coneixem els protagonistes de primera mà.

Com és la posada en escena?

Hi ha una pantalla a l'escenari i unes càmeres que enfoquen la gent, de manera que el públic es veu reflectit. Aleshores compartim històries entre tots. És un espectacle únic i irrepetible, perquè no sé qui són els protagonistes ni quines històries explicaran.

Fins ara han fet una vintena de funcions. Com ha sigut l'experiència?

Les obres de teatre prèvies a aquesta eren totes més o menys iguals perquè el protagonista era jo, però a Bona gent no és així. Aquesta és una mica la bogeria del projecte. Durant les funcions que he fet he gaudit molt, però també he patit perquè, a diferència d'una funció on tens un bon guió que et permet fer la gira amb tranquil·litat, aquí cada funció és diferent.

Com és la interacció amb el públic?

La gent té moltes ganes d'explicar coses i en aquestes vint funcions han sortit històries molt maques. Ens hem emocionat, hem rigut molt i ens hem sorprès. Tothom té una entrevista, i quan comparteixes vivències la catarsi és impressionant. De la mateixa manera que amb El foraster quan faig una pregunta a algú no sé què em respondrà, però la generositat de la gent és extraordinària i el que t'expliquen és el que et permet fer el programa. El dia que arribi a un poble i ningú em vulgui explicar res s'haurà acabat El foraster.

Quina anècdota de l'espectacle destacaria?

Hi ha hagut grans històries i petites anècdotes. En una ocasió va assistir a la funció una senyora que anava sola i que explicava que va proposar al seu marit anar a veure la funció, però ell va dir que no volia. La dona va decidir venir igualment passant del seu marit, tot i que li costava anar als llocs sola. És una anècdota molt puntual però molt maca.

Recentment ha tingut un petit incident amb una parella als Pallaresos per reclamar l'alliberament dels presos. L'ha fet replantejar-se el que diu sobre l'escenari?

Si em condicionés el que em diu una parella després d'una actuació m'ho hauria de fer mirar. Estic convençut de la llibertat d'expressió i de la meva llibertat com a autor des dels escenaris, però respecto el que pensi el públic, que es sobirà. La parella m'ho va dir amb unes maneres que no serien les meves, però considero que tinc dret a dir el que vulgui. Situacions com aquesta n'he viscut en altres ocasions, tot i que sense càmeres gravant-ho. El dia que no pugui dir el que penso sobre un escenari, em plantejaré plegar. Penso que la cultura ha de provocar i transgredir, i com a espectador m'agrada veure coses amb les quals no estic d'acord, però com a autor em vull sentir lliure i continuaré demanant sobre l'escenari la llibertat d'expressió i la llibertat dels presos polítics. No ens callaran ni ens condicionaran.

La sisena temporada de «El foraster» s'emetrà gràcies a l'aixecament del 155?

Se m'escapen aquestes coses, però crec que el 155 no va afectar directament. Durant quatre mesos el programa va estar aturat a causa del pagament d'un remanent d'IVA que havia de pagar TV3 que el feia perillar, però segurament amb la formació del nou govern es va solucionar el problema. Quan es va saber que perillava El foraster vaig rebre moltíssimes mostres de suport.

Quan serà l'estrena?

A partir de la tardor s'emetran vuit episodis fins abans de Nadal.

Quins pobles visitarà a la nova temporada? Vindrà a la Catalunya Central?

De moment ja hem rodat tres capítols, a Serinyà (el Pla de l'Estany), Santa Pau (la Garrotxa) i Pacs del Penedès (l'Alt Penedès). La resta d'ubicacions no les sé, perquè si bé la primera temporada vaig estar a l'equip de localització per fer la tria de pobles, a partir de la segona vaig deixar de formar-ne part perquè m'agrada l'efecte sorpresa. Imagino que visitarem la zona de la Catalunya Central, perquè ens agrada molt esquitxar tot el territori.