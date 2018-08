Roser Oduber porta al Cercle Artístic la superació del dolor pel fill absent

Ja ho deia Freddy Mercury en una de les peces més emblemàtiques del repertori de Queen: « the show must go on». Perquè la vida sempre continua i l'artista Roser Oduber, després de patir la pèrdua del seu fill Daniel, va sentir la necessitat de trencar amb el dolor i recomposar els trossets en què s'havia fragmentat el seu ànim. El fruit d'aquest trànsit, del dol per una absència irreparable, és l'exposició Itinerari de l'oblit, que es va inaugurar ahir a la tarda al Cercle Artístic de Manresa. «Escoltàvem la cançó plegats a l'hospital, ell no podia parlar però alçava el polze», va recordar davant de les obres de la primera mostra que protagonitza a la ciutat des de fa més dos anys.

«Quan estava a la UCI, sentia que em trencava per dins, com si m'esmicolessin a mi i al meu fill. I quan tornava al Forn de la Calç, em reconstruïa, agafava els bocins i els posava a lloc», va explicar Oduber a aquest diari. «He trencat obres que tenia, he agafat fragments de peces que havia desestimat, i les he refet en altres quadres», va afegir.

Trencadís d'emocions i Com torno a començar sense tu?, dues obres de tècnica mixta sobre fusta creades fa uns mesos, exemplifiquen la ruptura i la restauració tant vital com creativa que ha experimentat la reconeguda artista, que presideix la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central i dirigeix el Centre d'Art i Sostenibilitat d'El Forn de la Calç, al terme de Calders. Una tela de grans dimensions com Itinerari de l'oblit –que dona títol a l'exposició– també compendia la voluntat de ressorgiment que ha expressat els darrers temps.

Acompanyada del seu home, Joan Vendrell, i la seva filla Irene, Oduber va fer el cor fort per parlar davant dels assistents i manifestar l'agraïment cap a «totes les persones que ens han fet costat durant aquest any». Visiblement emocionada, va explicar que «la proposta que em va fer el Cercle Artístic va ser un salvavides que em va posar davant de la necessitat de treballar, i l'exposició recull aquesta etapa». Després de dedicar el projecte al seu fill, va manifestar que el resultat és «una obra de pau, d'amor, de buits i de fortalesa per seguir endavant».

L'alcalde Valentí Junyent va revelar que la mare d'Oduber havia estat professora de la seva dona i que a casa té des de fa uns anys un llibre d'ella el títol del qual li va servir per resumir l'esperit de l'exposició: L'art i la vida. «La Roser és una dona compromesa amb l'art i el territori», va afegir.

Un dels agraïments de l'artista va tenir nom i cognom: Teresa Bover, la professora de plàstica de l'escola La Flama que fa un any li va demanar de participar en un projecte de descoberta de l'art contemporani que cada any porta a terme al centre amb els alumnes. Durant mesos, ambdues van parlar de l'obra d'Oduber i, a partir del quadre Jocs de caps/1+2 (2014), de la sèrie D-Ments, els infants de 3r i 5è de primària del col·legi de Sant Fruitós van fer un treball creatiu. «Cadascun d'ells va agafar una fotocòpia de la seva cara, la van decolorar i ombrejar i, després, amb acetat, cartolina negra i retoladors, van transformar l'obra a la seva manera», va comentar Bover.

El resultat d'aquesta feina, en la qual també hi van contribuir les tutores Montse Ubach, Victòria Ribera, Núria Salvador i Mireia Cortés, són dos panells que s'exhibeixen al Cercle al costat de l'obra d'Oduber, amb el quadre inspirador entremig. Són les úniques figures presents a la mostra perquè l'artista va reconèixer que «encara no he pogut interpretar el cos, ara no puc, però sé que vindrà perquè el tinc a dins».