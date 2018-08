Els tres dies de microteatre a l'Aurora d'Igualada fan el 92% d'ocupació

El Teatre de l'Aurora d'Igualada va registrar el 92% d'ocupació en les seixanta funcions dels cinc espectacles de microteatre que, sota el títol de Xiques, es van celebrar en tres jornades, de dimarts a dijous d'aquesta setmana. En plena festa major de la capital anoienca, l'equipament va vendre un total de 1.100 de les 1.200 entrades que va posar a la venda.

«Hem gaudit d'una qualitat artística molt alta amb el treball dels artistes, tots de la comarca. Alguns no havien treballat mai junts, però potser a partir d'ara sí que engegaran algun projectes plegats», va indicar Joel Grau, impulsor de la iniciativa. «Xiques ha sorprès tant al públic habitual de teatre com als que no ho són tant», va afegir.

De l'èxit de la iniciativa en parla també el fet que moltes persones es van quedar sense veure alguna de les cinc propostes presentades. Les funcions es van realitzar en espais no convencionals, com unes golfes, un bar i un passadís en forma de balcó.