Tres línies d'autobús connectaran el centre amb el concert d'Els Catarres

El trasllat del concert d'Els Catarres de la plaça de Sant Domènec al carrer Sallent, al polígon dels Dolors, ha motivat tot un seguit de canvis logístics que afecten especialment la circulació dels autobusos. Des de les 10 de la nit fins a les 4 de la matinada, avui hi haurà tres línies gratuïtes que connectaran el centre de la ciutat amb l'indret de l'actuació, amb recorreguts diferents en cada cas.

Una de les línies unirà la parada de l'inici de la carretera de Vic (a prop de la cantonada amb la Muralla del Carme i el mercat de Puigmercadal) amb la plaça de Prat de la Riba, just a l'entrada del carrer Sallent, que és on tindrà lloc el concert. Entremig, només s'aturarà a Casa Caritat i el Pont de Fer-ro (en el sentit Prat de la Riba) i a la Bonavista i la Pujada del Castell (en el sentit Puigmercadal).

L'altra línia farà un recorregut circular amb inici i final a la plaça Valldaura i destí a la plaça de Prat de la Riba. En l'itinerari, el bus s'aturarà a Pompeu Fabra, Bruc/Renaixença, Ginjoler, Barcelona, Centre Hospitalari, UPC, Llibertat, CAP les Bases, Prat de la Riba, la Creu, Institut Lacetània, Centre Hospitalari, Barcelona, Ginjoler, Bruc, Selves i Carner, Dos de Maig, Policia Local i Muralla de Sant Francesc.

Pel que fa a l'autobús nocturn, hi haurà serveis cada 30 minuts entre les 10 de la nit i les 4 de la matinada. El punt de sortida i arribada és el carrer Guimerà i en el seu itinerari farà una àmplia volta per la ciutat, passant, entre d'altres indrets, per l'Hospital Sant Joan de Déu, Cal Gravat, la Balconada, Clínica Sant Josep, mercat de la Sagrada Família, plaça de Sant Domènec, CAP Plaça Catalunya, Cadí, Prat de la Riba i la Parada. Aquesta línia també funcionarà diumenge i és la recomenada per anar al castell de focs.

Pel que fa als cotxes, el dispositiu preveu diferents àrees en les quals no es podrà aparcar. Avui estarà prohibit estacionar al carrer Sallent, des de la cruïlla amb el carrer Avinyó fins a la cruïlla amb la plaça Prat de la Riba; al carrer d'Artés, des de la cruïlla amb l'avinguda dels Dolors fins a la cruïlla amb la carretera de Vic; i al carrer Avinyó, des de la cruïlla del carrer Sallent cap a la crta. de Vic.