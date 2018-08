No és la primera vegada que gemego per la poca atenció que TV3, la televisió nacional de Catalunya, presta als artistes dels territoris interiors. Reconec que l'any passat em van entrevistar al 33 com a novel·lista, i molt bé, però avui la queixa és per causa aliena.

Avui, dissabte, a les 10 del vespre, a la plaça del Forn de Berga, la companyia Tràfec Teatre reposa el muntatge Assaig T4. Han fet una desena de representacions a Catalunya, però també a Mònaco (gràcies a un premi) i a França, i tenen contractes per anar a Itàlia i a Letònia. No he vist aquest projecte (i ho lamento), però Tràfec i la seva directora, Lydia Canals, gaudeixen d'una trajectòria llarga i fructífera que oscil·la entre el notable i l'excel·lent. I que ningú justifiqui la marginació amb l'excusa que és teatre amateur. Si TV3, i els altres mitjans que estableixen la projecció artística a escala nacional, els fes una mica més de cas, ja faria anys que serien professionals. I dels bons, perquè viuen a l'entranya allò que fan a escena. Pugeu a veure-ho i a filmar-ho, sisplau: el teatre bo és escàs, i l'escena de Catalunya necessita Tràfec tant com Tràfec es mereix el públic de tot el món.