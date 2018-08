Hey! Pachucos, la festa més bandarra

Es van constituir com a grup ara fa nou anys a Cardona, però tot i que tots ells han nascut al Bages (Súria, Sallent, Balsareny o Manresa) curiosament cap d'ells és cardoní. Són els Hey! Pachucos, una formació bagenca que l'any 2015 es va plantejar seriosament que volia ser un dels millors grups de versions de Catalunya. Des d'aleshores han tocat a un bon grapat de municipis catalans, així com a València, Andorra o Aragó. Aquesta nit, amb motiu de la Festa Major de Manresa, tocaran a la plaça Sant Domènec després de l'actuació de la formació garrotxina Hora del Joglar.

L'actuació d'avui és un nou concert de la gira que fan des del mes de febrer, i que tancaran amb una cinquantena de concerts. Com és habitual, el grup bagenc versionarà peces musicals molt variades: des del September, d'Earth, Wind and Fire, fins a temes clàssics de Rafael; tot té cabuda en una festa on la posada en escena consistirà en coreografies, canvis de disfresses i decorats i un xou frenètic al llarg de les dues hores i vint minuts de durada.

Un grup polivalent



Els Hey! Pachucos van començar a fer concerts a Cardona quan se'ls va demanar si volien tocar a la festa major de l'any 2009. El grup encara no estava format com a tal, però els membres, tots coneguts entre ells, van accedir-hi. «Teníem projectes propis, però el primer any vam fer cinc concerts i ara fa tres anys vam apostar decididament pel grup», afirma el trombonista David Bernal. Des d'aleshores s'han consolidat al panorama musical català i s'han convertit en una de les formacions més contractades a les festes majors. Van ser nominats als premis ARC com a millor grup de versions, han rebut el patrocini de l'empresa Munich i han compartit cartell amb grups com Strombers, Dr. Calypso i Els Catarres, entre d'altres.

La formació bagenca està composta per set músics: David Bernal (Trombó i veu), Jordi Flores (trompetista), Ausiàs Font (guitarrista), Josep Haro (teclista), Josep Junyent (baixista), Marc Mujal (bateria) i Jordi Repullés (cantant), tot i que, com assegura David Bernal, «al final tots fem de tot, i tothom acaba cantant». Per a l'actuació d'avui, el grup ha anunciat una sorpresa: la presència a dalt de l'escenari de Ramon Figueras, trompetista del grup egarenc Doctor Prats, que se sumarà a la resta de membres «com un Pachuco més», afirma Bernal.

I per què aquest nom tan curiós? L'origen de la denominació del grup bagenc prové «dels primers pachucos que van a arribar a Estats Units travessant la frontera des de Mèxic, que segons es diu volien fer una gran festa i portar-se bé amb tothom», comenta David Bernal. Un bon resum de la diversió que el grup promet al públic aquesta nit, en el que ells mateixos denominen la «festa pachuca».