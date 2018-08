«Vaig tenir clar que volia ser actriu en veure la Gonyalons a 'Mar i cel'»

Filla de Sant Fruitós de Bages, viu entre la seva terra i Barcelona, on ha obert el curs d'El Maldà, al Barri Gòtic de la capital catalana, amb la reposició del musical «Tot el que no ens vam dir», que molts dies exhaureix entrades

L'obra musical de petit format Tot el que no ens vam dir va treure el cap a El Maldà de Barcelona a final de la temporada passada amb tan bona resposta del públic que el teatre del Gòtic l'ha programat de nou per obrir el curs. Una de les artífexs de l'èxit és Sònia Catot (Sant Fruitós de Bages, 1994), que debuta com a professional amb el paper d'una noia amb problemes de relació que diu –i canta– el que pensa sense embuts.



Què va sentir abans d'estrenar-se com a professional?

Quan fas teatre a l'escola, tens un cert marge d'error, però aquí no. La gent paga per veure l'espectacle i tu no pots fallar.

Era, però, un moment que devia somniar des de petita.

I tant. El moment en què vaig tenir clar que volia ser actriu va ser en veure la Gonyalons a Mar i cel.

Que es va estrenar sis anys abans que vostè nasqués.

Sí, el vaig veure en vídeo. I vaig pensar que allò era el que jo volia fer. Vaig estar tres anys a l'escola de l'Agnès Miralbell a Castellnou de Bages, i quan es va obrir l'escola Manresa Teatre Musical m'hi vaig apuntar i allà hi he actuat i hi he fet de professora.

Ja coneixia, doncs, la responsabilitat de participar en produccions importants.

Vaig fer de Mary Poppins, també de Satine a Moulin Rouge ...

El paper que feia la Nicole Kidman a la pel·lícula, oi?

Sí. I també vaig sortir a La bella i la bèstia, Hairspray, Hello Dolly –ballant i ajudant en les coreografies– i Grease.

Especialista en musicals! I no li agradaria fer un Shakespeare?

Sí, i tant, espero que algun dia m'arribi una oportunitat així. No em tanco cap porta.

On va anar després de MTM?

Vaig fer un curs d'un any de comèdia a l'escola de Coco Comín, i després vaig anar a l'escola d'arts escèniques Aules, de Daniel Anglès, on he fet els quatre cursos.

I ara?

He de fer unes pràctiques a Aules, on també faig classes a nens de cant i teatre musical. M'agrada molt la docència... vull compaginar la interpretació amb l'ense-nyament. Però fins al 6 de setembre estem a El Maldà.

És un musical idoni per a la Petita del Kursaal, per exemple?

Tant de bo puguem fer bolos.

L'obra parla de l'amor i l'amistat a partir d'una situació ben original. El desembre del 1999, un grup de cinc estudiants de Filosofia es reuneix per fer un treball d'ètica. És una proposta per al públic jove?

Tothom es pot sentir identificat en algun punt o altre amb la història que s'explica, perquè en algun moment de la vida t'hi has trobat: has estat enamorat, t'han posat les banyes, has estat la tercera persona d'una relació, has estat entre dues persones...

Això explica que hi hagi gent ja no tan jove entre el públic?

L'obra és la segona part d'una trilogia. La primera va ser Per si no ens tornem a veure, que tractava sobre l'amor idíl·lic, la nostra fixa el punt de vista en el desengany i l'amor que fa mal, i la tercera anirà sobre les incerteses de l'amor. Jo crec que la gent connecta amb el que expliquem, no tant per l'edat sinó per les vivències que han tingut. Quan vam estrenar al juny, durant les dues primeres setmanes va venir molta gent jove, i ara ja ve molta gent més gran.

Hi havia el risc, però, que els sortís una comèdia adolescent?

Teníem clar que havíem d'evitar això i que l'obra no es quedés en un episodi del Merlí.

Què els comenta el públic?

Hem observat que parlen molt entre ells del que està bé i malament, a l'obra hi ha un triangle amorós i això crea debat. El que sí que veiem és que la noia del trio és un personatge molt jutjat, però reconec que, quan vaig llegir el text, la vaig entendre una mica.

Vostè fa de noia poc sociable, però divertida, simpàtica. Com va afinar el paper?

És una noia que no sap relacionar-se, té dificultats per a la vida social, però diu el que pensa i té moltes inquietuds. Alhora, és un paper còmic tot i que jo no jugo a fer riure sinó a mostrar una noia que està nerviosa i no sap com fer les coses. Podríem dir que, segons aquella divisió de rols grupals que van fer a Polseres vermelles, jo sóc la imprescindible.

Com van enfocar la construcció del personatge?

Des de direcció, a l'inici et marquen molt però després et deixen fer per tal que el personatge aflori. Primer vam fer com si la noia tingués una síndrome com l'Asperger, però ho vam anar rebaixant per aconseguir una jove que desentona però sense ser tan obvi.

Hi ha moltes coses que no ens diem?

L'obra és plena de frases èpiques. Un dels personatges diu que el problema que tenim és que busquem la felicitat, però tendim a estar insatisfets. Et fa reflexionar.