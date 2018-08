L'exposició censurada dels presos polítics es pot veure a l'Aurora

?El vestíbul del Teatre de l'Aurora d'Igualada acull una rèplica autoritzada -i cedida per El Garaje Ediciones-

de l'exposició Presos polítics a l'Espanya contemporània, de Santiago Sierra (Madrid, 1966), que va ser retirada de la fira ARCO de Madrid i, posteriorment, comprada per l'empresari català Tatxo Benet per tal de fer-la girar per diferents espais del país. La instal·lació presenta una vintena de fotografies de rostres pixelats, sense nom, amb un text que explica per què són a la presó. La mostra documenta 74 presos polítics, entre els quals els polítics i activistes cívics catalans, els titellaires detinguts al carnaval de Madrid i simpatitzants del 15-M. El 2010, Sierra va renunciar als 30.000 euros del Premi Nacional d'Arts Plàstiques per mantenir-se independent.