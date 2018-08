Jordi Savall portarà el nou concert «Orpheus» a Guardiola de Berguedà

El músic igualadí Jordi Savall portarà el nou espectacle Orpheus. Música per a la vida i la dignitat el 27 d'octubre al monestir de Sant Llorenç, de Guardiola de Berguedà. La nova proposta de Savall presenta davant del públic una orquestra formada per músics immigrants i refugiats i s'erigeix com un cant a la pau i la vida a través de la música. Les entrades ja són a la venda de forma anticipada al preu de 15 euros a berguedareserves.cat.

Durant el setembre, Orpheus es podrà escoltar a l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu de Barcelona (dia 6) i al Teatre l'Atlàntida de Vic (dia 14, dins del Mercat de Música Viva). Ja a l'octure, es faran bolos a Alella (dia 5), Mataró (dia 20) i al Festival Connexions de Barcelona (dia 25).