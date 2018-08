El Kursaal reincideix amb el microteatre

Al llarg de tot l'any, el Kursaal acull actuacions teatrals que es realitzen a les sales habilitades per als espectacles. Però el certamen de microteatre Cop d'ull, de la companyia LaMent Teatral, fuig d'aquesta convencionalitat i presenta, per segon any consecutiu, un espectacle alternatiu. Avui, demà i divendres, entre les 19 i les 22 h, es podran veure cinc funcions d'unes obres que es representaran a espais poc habituals del teatre manresà, com ara la sala polivalent 2 –una sala d'assajos per als actors– o la sala polivalent 3 –un petit magatzem.

L'any passat, quan es va estrenar el projecte, les ubicacions van ser encara més innovadores i es va poder veure teatre a la sala de rentadores, als lavabos o a l'espai que queda sota l'escenari. Però, enguany, els organitzadors del certamen no han volgut repetir localitzacions, de manera que han hagut de reinventar l'espectacle. De fet, dels quatre espais escollits en la present edició (sala petita, escenari de la sala gran i sales polivalents 2 i 3) només repeteix la sala petita del teatre, però es reinventa per no oferir el mateix plantejament que el de la primera edició. Anna Bertran, membre de la companyia bagenca, comenta que «resulta interessant que la gent pugui veure espais d'assajos que normalment no es veuen». Amb tot, els escenaris d'aquest any són més convencionals i, com apunta l'actriu, «si l'any que ve volem trobar nous espais, resultarà més complicat».



Representacions dinàmiques

Totes les obres estaran representades en cinc horaris diferents i en el mateix format dinàmic de l'any passat, que facilitarà que la gent pugui veure tots els espectacles, segons asseguren els organitzadors. Tot i tractar-se d'un format de teatre breu –la duració aproximada de cada funció es d'uns vint minuts–, es vol transmetre un missatge, de la mateixa manera que en la primera edició. Abordaran aspectes com la presa de decisions complicades, l'amor líquid, el reconeixement personal o professional, i la fama i el poder aconseguits gràcies a la televisió i la publicitat.

El repartiment d'actors pateix una sèrie de canvis destacables: de la vintena d'intèrprets, ballarins, directors, dramaturgs i músics que composen el cartell, tretze repeteixen actuació (Adrià Mas, Anna Bertran, Lluís Barrera, Jordi Gener, Clàudia Perramon, Albert Ruiz, Aina Huguet, Tàtels Pérez, Guillem Cirera, Alba Aloy, Dani Ledesma, Ivan Padilla i Mireia Cirera), però set actors s'incorporen al repartiment i sis no repeteixen. Els que entren a formar part per primera vegada del certamen manresà són Joel Díaz, Laura Mateo, Sílvia Sanfeliu, Sílvia Navar-ro, Teti Canal, Alícia Puertas i Álvaro Sanjuan. En canvi, aquest cop no hi seran Ferran Barrios, Xavier Mestres, Laura Bataller, Òscar Castellà, Jordi Jet Serra i Juanjo Muñoz.

Precisament l'actiu manresana Alícia Puertas, que interpretarà l'obra Ronda de reconeixement, comenta que aquesta serà la seva primera dramatúrgia, ja que va assistir com a públic durant la primera actuació com a espectadora i es mostra «molt agraïda» per tenir l'oportunitat de participar com a actriu. Per la seva banda, Albert Ruiz, intèrpret de l'obra Nunca has ido a Venus en un barco, assegura que l'objectiu de la companyia és que «l'espectacle es consolidi al programa d'actes de la festa major», unint d'aquesta manera tots els actors de la comarca per realitzar espectacles junts.



Cinc representacions diàries

Per poder assistir a les quatre representacions teatrals en un mateix dia, s'han planificat els horaris de manera que, segons assegura Joan Morros, coordinador de l'associació cultural El Galliner, «la gent podrà venir i triar la sala on vol veure l'espectacle, igual que al cine, i es podran veure les quatre obres, ja sigui en un mateix dia o repartides entre les tres jornades».

Pel que fa a les entrades, ja es troben a la venda per internet o a les taquilles del teatre a un preu de vuit euros per a cada espectacle, tot i que és possible adquirir un abonament per a les quatre obres a un preu de vint euros.