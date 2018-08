L'esperit de Beethoven sona al balneari de la Puda de Castellolí

?Els propietaris del balneari de la Puda, al municipi anoienc de Castellolí, van organitzar diumenge la Beethoveniada, un concert que va anar a càrrec del pianista Moisès Fernàndez Via (Capellades 1980), qui va oferir un programa format per Cordes à vide, de György Ligeti, Für Alina, d'Arvo Pärt, i les sonates per a piano Opus 109 i 111 de Ludwig van Beethoven. El centenar i escaig d'assistents van gaudir del recital de Fernàndez Via, que entre obra i obra va mantenir un diàleg amb el públic. Al final, una llarga ovació del públic va ser corresposta pel músic interpretant un bis. -Jaume Grandia.