L'historiador Josep Fontana mor als 86 anys d'edat

L'historiador i professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra Josep Fontana, considerat un «mestre d'historiadors», un home sempre compromès i un referent indiscutible de la historiografia contemporània, va morir ahir a Barcelona a l'edat de 86 anys. L'enterrament tindrà lloc avui, a les 12 h, al tanatori de les Corts.

El president de la Generalitat, Quim Torra, es va referir a Fontana com «una ment lúcida i un historiador de primer ordre» i va convidar a que es llegeixi la seva obra, mentre que la consellera de Cultura, Laura Borràs, va dir que ha mort «una veu imprescindible, un intel·lectual compromès i una persona que exercia el seu ofici amb una gran dignitat personal».

Principal difusor a Espanya de la historiografia marxista britànica, antics deixebles, col·legues, representants del sector de la cultura i també de la política van lamentar ahir la seva desaparició i van recordar els seus nombrosos estudis, amb obres de referència com Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945.

Nascut a la capital catalana el 20 de novembre del 1931, fill d'un llibreter, va cursar el batxillerat als Escolapis, d'on va ser expulsat per «impiu», i es va llicenciar en Filosofia i Lletres (Secció d'Història) a la Universitat de Barcelona el 1956, on, posteriorment, es va doctorar el 1970 defensant les tesis La quiebra de la monarquía absoluta 1814-1820, sota la direcció de Fabià Estapé.

Solter, deixeble de Ferran Soldevila, Jaume Vicens Vives i Pierre Vilar, va ser assistant lecturer a la Universitat de Liverpool (Anglaterra) el curs 1956-1957 i va ser ajudant de Vicens Vives i Jordi Nadal a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona fins a l'expulsió col·lectiva de professors per motius polítics el 1966.

En la seva llarga trajectòria docent, va ocupar la càtedra d'Història Econòmica de les universitats de València (1974-1976) i de l'Autònoma de Barcelona (1976-1991), d'on va ser degà i vicerector. El 1991 va recalar a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, on ostentava la condició de professor emèrit i on va dirigir, des d'aquella data i fins al 2002, l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives. A aquesta universitat va donar la seva biblioteca particular, un fons que supera els 37.000 documents de temàtica variada.

La crisis del Antiguo Régimen (1808-1832), Europa ante el espejo, La historia después del fin de la historia, La història dels homes, Aturar el temps, La construcció de la identitat, Introducción al estudio de la historia, La época del liberalismo, el monumental assaig El segle de la revolució i L'ofici d'historiador, d'aquest mateix any, són algunes de les seves obres més destacades.

Antifranquista, militant del PSUC fins a principi dels anys 80, va tancar el 2015 la llista de Barcelona en Comú a l'Ajuntament de Barcelona, que encapçalava Ada Colau, qui ahir el va qualificar «d'home bo» i de «mestre, pensador lúcid, home compromès i generós». Fontana va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi el 2006 i també amb el Premi Nacional a la Trajectòria Professional i Artística el 2007. A més, aquest setembre, l'Ajuntament de Barcelona li havia de lliurar la Medalla d'Or de la ciutat per la seva trajectòria durant la transició, la lluita contra el franquisme i el relat dels moviments obrers.