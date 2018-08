La programació es completa amb música en directe

Els espais del Konvent de Cal Rosal, un immens edifici del segle XIX del qual van marxar les monges el juny del 1992, han estat la font d'inspiració d'una cinquantena d'artistes multidisciplinaris locals, nacionals i internacionals durant dos mesos. El fruit del treball realitzat es podrà veure aquest cap de setmana, amb entrada gratuïta: divendres, a partir de les 7 i fins a la nit; i dissabte i diumenge, del migdia a la nit. El projecte Creença ( Belief), que pretén fomentar la convivència entre els artistes durant el procés de creació, va néixer a Miami a càrrec de Void Projects, plataforma cultural de l'artista Axel Void (Alejandro Hugo Dorda Mevs).

Void va estar de residència al Konvent l'any passat i l'encaix del seu projecte amb la filosofia del centre d'art contemporani de Cal Rosal van motivar-ne una nova edició: «La primera amb una residència ben organitzada i la que tindrà més ressò internacional. No cal que un projecte es faci en una ciutat culturalment activa, com pot ser Miami, el que fa que tingui repercussió és el treball que es proposa, que es difon a través d'Internet», explica l'artista, de mare haitiana i pare madrileny (nascut a Miami i criat a Andalusia).

Creença reuneix per primer cop a Europa artistes de primer nivell com Mr. Kern (París), Michael Beitz (Colorado), L.E.O. (Miami), Elsa Guerra (Berga), Mohamed L'Ghacham (Mataró)... als quals s'ha proposat un context, l'antic convent de Cal Rosal, i una temàtica (creença) per crear lliurement. Per a Void, el concepte és «obert perquè tingui sentit dins de l'obra personal de l'artista», ja sigui pintor mural, sobre tela, escultor o artista d'instal·lació.



Una paraula amb ce trencada

Hi ha 48 projectes i cadascun proposa diferents perspectives sobre la paraula, ja sigui des del punt de vista personal, religiós o epistemològic, en què es qüestiona la línia entre creença i coneixement. I Pep Espelt, fundador i director del Konvent, assenyala que es va incidir perquè (malgrat que la llengua comuna dels participants en el projecte és l'anglès) el concepte fos difós en català: «per a ells, és un nom exòtic amb la ce trencada».

La creença que qüestiona la polonesa Vlada Trocka és la de la «vida feliç»: mostra escenes de la vida quotidiana de casa seva al costat d'un vestit de núvia blanc que ha teixit amb la paraula «creença» (precisament) cosida amb fil vermell al mig del pit. Però les imatges no són el que semblen: amaguen que temien que el pare arribés a casa més begut del compte. Les motivacions que han portat cadascun dels artistes a crear la seva obra s'explicaran a través de vinilis, a banda que la majoria dels artistes seran al Konvent per interactuar amb el públic.

Les vivències personals també inspiren l'obra de Mohamed L'Ghacham i L.E.O. (Reginald O'Neal). El pintor i muralista de Mataró, nascut a Tànger, ha portat mobles del menjador de casa dels seus pares i ha reproduït fotos de la seva infància per qüestionar la integració de les noves generacions. Mentre que l'artista de Miami també reflexiona sobre el futur exposant la violència domèstica patida per la seva germana.

Altres exemples de Creença: l'addicció al món virtual amb Game over, del mataroní Ivan Floro; les noves versions dels diables de la Patum amb materials recol·lectats als espais de Cal Rosal del barceloní Sawe; o el treball de reconstrucció de l'espai de la portoriquenya Natalia Lassalle Morillo, que ha entrevistat la Roser, que va ser alumna del convent de Cal Rosal i després treballadora als telers.

La nòmina d'artistes del territori que participen a Creença la integren Elsa Guerra, Nil Safont, Manel Boixadera, Berni Puig i Jofre Oliveras.



Els beneficis, per als artistes

A banda de fomentar la convivència entre els artistes, el projecte Creença també destaca perquè retorna tots els beneficis als participants. D'entrada, els mateixos artistes s'han convertit en patrocinadors cedint una obra per finançar-se l'estada. A més, tots es paguen els desplaçaments fins a Cal Rosal. També es tenen esponsoritzacions d'empreses com Montana Colors, de Sant Vicenç; o Pintures Sagrada Família, de Manresa, que han aportat material. Però ni la plataforma cultural d'Axel Void ni el Konvent guanyen econòmicament res. Els beneficis de la venda de les obres creades (per primer cop es vendrà al Konvent) anirà íntegrament a les butxaques dels artistes, que del 10 al 15 de setembre també deixaran un mural a Avià, en el marc del festival Límit.

El Konvent va «trinxar» el 2015 el festival d'art multidisciplinari Konventpuntzero en el seu desè aniversari, quan atreia 3.000 persones en un cap de setmana. «Corríem el risc d'explicar cada any el mateix», va explicar llavors Espelt, que desitjava poder acollir l'artista per tal d'explicar bé la seva obra. «Ara, sense voler, hem trobat el que volíem», destaca el berguedà, que ja pensa en futures edicions de Creença, «en un format més fira, com Art Basel».