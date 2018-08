Santa Maria d'Oló veurà dissabte la 'seva' «Penélope»

L'Espai Hemalosa de Santa Maria d'Oló acollirà dissabte (19.30 h) la preestrena de la pel·lícula Penélope, que es va rodar íntegrament a la localitat moianesa. La cinta arribarà el 14 del mes vinent a les sales comercials, però els habitants de la població de la Catalunya Central podran veure el film en una sessió especial que tindrà la presència de la directora, Eva Vila.

Penélope és una relectura del mite d'Ulisses en versió femenina, i aborda el relat homèric de l' Odissea a partir del punt de vista de la dona. La pel·lícula explica la història de la Carme, una modista de Santa Maria d'Oló que té 97 anys, i del Ramon, un home que torna al poble trenta anys després d'haver-ne marxat. El film, esdevé així un camí de doble sentit a partir de l'espera i l'absència.

Produïda per Araki Films, Televisió de Catalunya i PolandStudio, i amb guió de Pep Puig, Penélope és el nou llargmetratge d'Eva Vila, que es va estrenar fa una dècada amb dos documentals musicals, B-side: Music in Barcelona (2008) i El espacio de uno mismo (2009), sobre el músic Josep Soler i Sardà. El 2014 va dirigir la premiada Bajarí, que va estar protagonitzada per les nebodes de la ballarina flamenca Carmen Amaya i que es va projectar en diversos països d'Europa, als Estats Units i en trenta ciutats del Japó.

Abans de la preestrena a Santa Maria d'Oló i de l'arribada als cinemes el proper 14 de setembre, Penélope es va podrà veure en el darrer festival de cine europeu de Sevilla i en el festival de cinema d'autor D'A, de Barcelona.