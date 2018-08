Un cap de setmana ple de circ amb el Festivalet

LaCrica, associació de circ de Manresa, feia anys que anava al darrere d'organitzar un festival a la capital del Bages, i ha trobat l'oportunitat de tirar-lo endavant amb motiu de la capitalitat de la cultura catalana. L'objectiu del Festivalet, que ja es va inaugurar ahir i s'allargarà fins diumenge, és portar el circ al carrer, a diversos escenaris del centre històric: plaça Major, Sant Domènec i plaça d'Europa. Les actuacions de sis companyies (una farà dues funcions) a l'exterior són gratuïtes; i els dos espectacles que es programen al teatre Kursaal s'ofereixen amb un abonament a 10 euros (les entrades individuals en costen 8). Es vol, segons Rat Serra, de LaCrica, «que l'accés sigui assequible».

D'altra banda, la programació s'ha fet de manera que els espectacles no coincideixin perquè el públic pugui gaudir de tota l'oferta. I també s'ha tingut cura d'oferir el ventall més gran possible de tècniques i llenguatges del circ: del més clàssic al més contemporani, del més familiar al d'humor més negre, del llenguatge poètic a les grans estructures, de les acrobàcies a la projecció amb sorra.

Una proposta familiar serà el muntatge Sidecar (avui, a les 21 h, a la plaça Major), a càrrec de Pessic de Circ. Amb 20 anys de trajectòria circense, Xavi Arcos, de Ter-rassa,va idear l'espectacle unint dues passions: el circ i les motos. Com a especialista en un pal, buscava la manera de no haver-lo d'ancorar a terra i va sorgir el sidecar. En paraules seves, l'espectacle «és un conjunt de moltes coses: acrobàcies, malabars, força, moviment, amb la moto com un personatge més, i bon humor i ganes de passar-ho bé».

Un muntatge ben diferent és El meu nom és Hor, de la companyia Psirc (demà, a les 21 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal). Adrià Montaña, de Granollers; i Wajna Kahlert, alemany establert a Barcelona, van estrenar-lo l'abril al Mercat de les Flors. L'obra es basa en una experiència que van tenir en una cova i que els permet parlar de la seva relació personal i amb el circ, amb humor àcid i titelles. «És una història que hem intentat fer universal perquè tothom s'hi pugui sentir identificat, i té múltiples lectures», diuen. No hi ha proeses, sinó que el circ està al servei d'una peça que crea debat entre els espectadors.

Programació del Festivalet de Circ



Pessic de circ

Divendres, a les 21 h, a la plaça Major

Xavi Arcos, que col·labora amb el Circ Cric, ofereix el muntatge multidisciplinari Sidecar, adreçat a tots els públics. Amb el seu vehicle extravagant s'enfila al pal, va amb patins...

Ytuquepintas

Divendres, a les 22, h a la plaça Major

L'actuació de Borja González a Manresa, dibuixant Somnis de sorra amb música en directe, és considerada «un privilegi», perquè ha portat el xou per tot el món.

Cia Circo Los

Dissabte, a les 12 h, a la plaça Sant Domènec

La companyia, integrada al Circ Cric, es presenta amb Vintage Brothers, muntatge amb acrobàcies, equilibris sobre objectes, malabars... que recorda l'humor en blanc i negre.

Cirque Exalté

Dissabte, a les 17 h, a la plaça Major

Furieuse Tendresse és considerat l'espectacle amb més canya de la programació, ja que inclou moltes tècniques de circ amb el ritme trepidant del rock.

Cie la Meute

Dissabte, 18.30 h; i diumenge, 17 h, a la plaça Europa

Els francesos oferiran dues funcions de 78 tours. Amb la roda de la mort, una estructura clàssica de circ, fan una proposta contemporània, amb humor absurd.

Psirc

Dissabte, a les 21 h, al teatre Kursaal

El meu nom és Hor no és un muntatge espectacular, però el seu llenguatge trencador (amb titelles) deixa tocat l'espectador. No és recomanat per als infants.

La Bella Tour

Diumenge, a les 12 h, a la plaça de Sant Domènec

La companyia presenta dos pallassos fracassats que es van guanyant el públic a base d'humor negre i tècniques com la bàscula, els malabars, les acrobàcies...

D'irque &fien

Diumenge, a les 19 h, al teatre Kursaal

El piano dels belgues ja va ser a Manresa en un espectacle a Crist Rei per festa major. Ara presenten Sol B, que trasllada la seva poesia escènica a l'interior.

Tallers de circ per a tothom



Amb la idea de donar més visibilitat al circ, i de retruc a LaCrica, també s'organitzaran tallers de circ gratuïts dissabte i diumenge (de 10 a 12 h, a Sant Domènec), que fomentaran la relació familiar a través de l'aprenentatge de tècniques circenses.