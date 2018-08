un film de futbol que dona molt poc joc

LOS FUTBOLÍSIMOS

? Espanya, 2018. Comèdia familiar, esport, aventura. 95 min. Direcció: Miguel Ángel Lamata. Guió: Roberto Santiago, Pablo Fernández i Miguel Lamata. Intèrprets: Julio Bohigas (Pakete), Milene Mayer (Helena), Joaquín Reyes, Carmen Ruiz, Marcos Milara, Antonio Pagudo i Iker Castiñeira. Pantalles: Manresa, Abrera i Santa Margarida de Montbui.

El futbol és un fenomen sociològic de proporcions gegantines, però, paradoxalment, ha inspirat molt poques pel·lícules remarcables ( Offside, Buscando a Eric, Quiero ser como Beckham). I el llistó no pujarà precisament amb el darrer llargmetratge en què l'anomenat esport rei assumeix un paper protagonista. Los futbolísimos suposa l'adaptació cinematogràfica de El misterio de los árbitros dormidos, una novel·la publicada el 2013 que encetà una saga literària amb una impressionant acollida (ja porta una dotzena de lliuraments).

L'autor de la reeixida col·lecció, Roberto Santiago, és un director reciclat en escriptor que havia rodat, precisament, dues oblidables epopeies ( El penalti más largo del mundo i El sueño de Ivan) centrades en l'esport més popular. Los futbolísimos narra les peripècies d'una colla infantil que juga en un equip de futbol (Soto Alto) que podria desaparèixer si els resultats no canvien dràsticament.

Miguel Ángel Lamata (conegut per l'humor eixelebrat desplegat en bagatel·les com Una de zombis i Isi&Disi: Alto voltaje) ha fet un gir ostensible a la seva filmografia (tan discreta com artesanal) i s'ha endinsat en el terreny sovint relliscós del cine familiar. L'humor més blanc domina aquesta cinta d'aventures infantils, traçada amb una escriptura massa rudimentària. Los futbolísimos només sembla una rèplica modesta dels productes de Hollywood que neixen amb l'única voluntat de fer una franquícia de llarga vida comercial. I així, el director es mostra creativament molt garrepa amb aquest pàl·lid encreuament de Los Goonies (un clàssic juvenil dels 80) i del cine infantil espanyol protagonitzat en la mateixa dècada per les petites estrelles del moment (com el grup musical Parchís).