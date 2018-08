LaCrica encomana el circ a 400 alumnes en set anys de trajectòria

L'associació manresana de circ LaCrica fa formació a 400 alumnes, entre les seus de Manresa, a la sala Sant Domènec; i de Berga, al local dels Castellers. I, malgrat que té una oferta de 21 cursos, «ocupant tots els horaris», hi ha demanda en llista d'espera. «Ara mateix no podem créixer perquè estem limitats per l'espai», destaca Rat Serra, una de les fundadores de LaCrica, que va anar de gira per la península i per Europa durant 7 anys amb el circ Pistolet. LaCrica, que té un equip formatiu d'11 persones i està «desbordada», ha aconseguit aquestes fites en només set anys de trajectòria. I l'aventura berguedana va arrencar fa tan sols dos anys, en veure com creixia la demanda d'alumnes d'aquesta comarca i que l'espai manresà es feia petit.



Tenint en compte que a Catalunya, com a l'Estat espanyol, no hi ha la tradició de circ que s'ha conreat a la resta d'Europa, què fa encomanar el cuquet del circ a la Catalunya Central, on hi ha alumnes des dels 4 fins a prop dels 50 anys? «En el fons, el circ no té edat», apunta Oriol Garriga, també membre fundador de LaCrica i que a hores d'ara actua com a Oli el Clown.

El circ no té edat



D'una banda, hi ha els alumnes de l'Escoleta, infants als quals se'ls proposa una activitat lúdica, creativa, esportiva... «Introduïm les varietats de tècniques de circ: trapezi, teles, acrobàcies, verticals, equilibris, malabars, el cable, les boles... a través del joc; i cada dia és una cosa diferent», assenyala Serra, que també fa notar que se'ls inculquen «els valors del circ: compartir, ajudar els altres...».



Les motivacions dels adults per apuntar-se als cursos de LaCrica són més prosaiques: «Com que entrenem el físic i la tècnica, ho fan servir en comptes d'anar al gimnàs», però també hi intervé la part creativa, ja que es fa una mostra davant el públic a final de curs; i els mateixos valors: «Es fa una activitat que té un risc, i cal que els companys vetllin per tu. Així es crea germanor», apunta Garriga.



En el seu esforç per donar a conèixer el circ, LaCrica ha organitzat tallers oberts al públic i la Gala de Circ per la Festa Major de Manresa durant set anys. Enguany aquesta gala anual s'ha convertit en el Festivalet de Circ, que oferirà nou espectacles en tres dies, la majoria al carrer. I els mateixos alumnes de LaCrica hi participaran com a voluntaris, els petits ensenyant en els tallers oberts a tothom, i els adults, en el muntatge i desmuntatge dels espectacles.



Però malgrat la feina feta, «malauradament encara hi ha gent que no sap què és LaCrica», apunta Arnau Serra, que, per la seva formació (a París i a Estocolm) i experiència en la companyia francesa La Meute, ha estat qui ha treballat més per tirar endavant el Festivalet a Manresa. «A Europa el circ es viu de forma molt diferent, ja s'ensenya de petits», diu.

La germaneta pobra



Els integrants de LaCrica afirmen que el circ és la germaneta pobra de les arts: «Només cal veure-ho en les subvencions de cultura: per al circ només queden les engrunes». I si a França hi ha 40 escoles oficials de circ, a l'Estat espanyol només n'hi ha dues: a Barcelona i a Madrid, «i no ha estat reconegut com a formació reglada fins fa poc, com a mòdul de grau mitjà». Tampoc no és fàcil anar de gira: «Moltes companyies van deixar de banda la vela perquè tot eren problemes. S'havia de batallar molt. I ara la majoria d'espectacles són de carrer o bé de sala». I encara a molts llocs no hi ha les infraestructures de seguretat per acollir les companyies (alçades, ancoratges...) i, a més, «el públic no hi està avesat». Per tot plegat, remarquen que és «molt difícil viure només del circ a Catalunya, si no és que es fan classes».



Tot i que valoren tots els festivals que s'organitzen (Trapezi a Reus, Fira de Circ de la Bisbal, Festival de Circ de Terrassa, GiraCirc de Collsuspina...), i «que cada cop són millors», lamenten que «com a màxim són 25 bolos i no es pot viure només d'això».

L'excepcionalitat del Kursaal



Davant d'aquest panorama, LaCrica posa molt en relleu «la sort que Manresa, i especialment el Kursaal, aposti pel circ». Perquè cal tenir en compte que al teatre manresà es programen durant l'any quatre espectacles de circ, i l'aprofitament de sinergies ha permès donar gruix al Festivalet de Circ, amb dos espectacles a la Sala Gran i la col·laboració d'Imagina't en la programació de l'espectacle Sidecar, a la plaça Major.



De fet, la mateixa associació va néixer emparada pel Kursaal. La idea va sorgir del manresà Valentí Oviedo, actual director general del Liceu i llavors gerent del Kursaal, que va impulsar un grup de set artistes de circ que treballaven fora a unir-se com a col·lectiu per difondre aquesta art a la capital del Bages: «Portar a casa el que havíem après». Es va començar amb un curs pilot de tres mesos en el marc de les aules formatives del Kursaal, i els van cedir la sala Sant Domènec, on es va instal·lar una primera biga per fer aeris. «Vam tenir molt bona rebuda», destaca Rat Serra, i LaCrica (amb ànimes com Javi Soler, el Abuelo, mestre d'acrobàcia de molts artistes a Assaig) es va constituir formalment com a associació el 2012 «per poder fer totes les activitats que ens vinguessin de gust».