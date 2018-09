Quatre pintors reconeguts exposaran aquest cap de setmana a D'Art al Jardí

D'Art al Jardí, la iniciativa de la família Fornells-Uró que obre les portes de casa seva a Pineda de Bages per exhibir obres pictòriques, encara el final de temporada «amb tot el ferro», segons destaca Jaume Fornells. Aquest cap de setmana (avui, de 17 a 20 h; i demà, d'11.30 a 13.30 i de 17 a 20 h) mostrarà els quadres d'estils variats de quatre reconeguts pintors: el berguedà Enric Besora, el santjoanenc Lluís Puiggròs, la santvicentina Carme Magem i Pere Ferran, de Cal Marçal (Puig-reig). I la darrera cita de la temporada, els dies 29 i 30 de setembre, també aplegarà un quartet, en aquest cas format per Josep Plaja, de Palafrugell, i les manresanes Anna Crespo, Neus Suárez i Yolanda Urango.

Aquest cap de setmana l'encarregat de pintar en directe serà Lluís Puiggròs (demà, a partir de 2/4 de 6 de la tarda). El seu quadre i també un d'Enric Besora se sortejaran entre els assistents. A més, com en totes les cites d'aquest estiu, hi haurà una actuació musical, a càrrec de Cèlia Vila, de Calders.

Puiggròs (Sant Joan de Vilatorrada, 1970) i Besora (Puig-reig, 1940) són assidus dels concursos de pintura ràpida, als quals solen anar plegats. Besora, amb inicis com a dibuixant de còmics de l'oest als quals posava el Pedraforca com a teló de fons, ha afluixat el ritme, però Puiggròs ha anat a cinc certàmens els dos darrers caps de setmana i ha estat finalista del prestigiós Premi Canyelles. Diu que els estudis de disseny gràfic «em van espatllar. Bé, em van donar ales per escapar-me del tipisme». Per la seva banda, Ferran, professor de Belles Arts a la Universitat de Barcelona, és d'un estil naturalista. I Carme Magem (Sant Vicenç, 1959), llevadora afincada a Sant Cugat, és especialista en collage, una tècnica que li agrada per la seva «espontaneïtat». Mostrarà peces grans: unes fulles, un paisatge urbà i un parell de figures.

Magem, Ferran i Puiggròs són professors D'Art, escola dels Fornells-Uró al carrer Guimerà.