Els Catarres omplen a vessar la plaça dels Arbres de Calaf amb la gira T.E.M.P

Són vora les 22 de la nit i la plaça dels Arbres reuneix mica en mica, calafins, calafines i gent vinguda d'arreu que busca en les terrasses de les barraques que encerclen l'espai central de la plaça taules i cadires lliures per sopar alguna cosa, un entrepà, unes braves, alguna tapa. El Jordi Fitó, regidor de cultura i festes de l'ajuntament està expectant: "sabem que Els Catarres porten una gira omplint tots els espais on han tocat, en aquesta plaça hi cap molta gent. Esperem omplir-la".

Falta una hora perquè la banda liderada per l'Èric Vergés, el Jan Riera i la Roser Cruells saltin a l'escenari per presentar el seu darrer treball, Tots els meus principis (Música Global, 2018). Davant l'escenari ja hi ha més d'un centenar de persones que agafen lloc per estar a primera fila.

S'apropa l'hora del concert. A la plaça ja hi ha un miler de persones. A la barraca La Polseguera, en un dels laterals de la plaça, per escalfar els ànims sonen temes com I love London o Volcans, mentre la banda de versions Exel, a la plaça Barcelona'92 anima la gentada amb Tu vuò fa' l'Americano.

S'apaguen els llums. Falten cinc minuts per la mitjanit i els primers cants, crits i aplaudiments de públic i fans són pel Staff que surt a ultimar els detalls. Les famílies s'organitzen amb els més petits que potser, tot just tenen 10 anys: "Si ens perdem ens trobem tots en aquest xiringuito!". El public s'aglutina a la part central de l'espai i emplena al llarg tota la plaça. Prop de 2500 persones esperen l'inici de l'actuació. Puntuals a les dotze apareixen Els Catarres i després del "Bona nit Calaf!" sonen els primers acords de la nit i amb ells, èxits com En peu de guerra, del seu anterior treball, Big Bang (2015), enmig d'un joc de llums espectacular, confeti a dojo i una posada en escena contundent.

Després de cançó rere cançó sense treva i amb el públic totalment entregat va arribar el moment de Perfectes, peça que obre el seu darrer treball, a la que va seguir Nit d'Agost, novament del disc Big Bang, després que l'Èric avisés a solters i solteres: "podrieu trobar avui l'amor d'estiu". El setlist salta de nou a Tots els meus principis perquè soni T'estava esperant i després d'una pausa on van preguntar al públic si volien una cançó antiga, Els Catarres van recuperar Tintin, de la segona entrega de la banda, Tintin i la Contorsionista (2012). Passats els 45' de concert va arribar l'hora de recuperar altres hits, amb una secció de vent-metall que ho aixecava tot i la veu de l'Èric entonant: "L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu". A Vull estar amb tu, del disc Postals (2013), la va seguir la cançó que els va fer saltar al panorama musical, Jenifer (Cançons 2011) i amb ella, la pausa de la primera part del concert.

Després d'una pausa on beure una aigua, canviar-se de samarreta i comentar el moment del bolo, la banda va pujar a l'escenari arrencant amb la línia de baix, l'espetec de dits i el text "Per tu no sóc un dels teus amants/ però creuo l'Himàlaia per tu" de Fins que arribi l'alba, single del seu darrer treball. Després de tres temes més van tancar el seu directe amb La porta del cel, del disc Postals, on van convidar a tothom a encendre pantalles i llanternes dels mòbils per fer de la plaça un estol d'estrelles per tancar un directe d'una hora i mitja cuidat fins el darrer detall.

Al concert d'Els Catàrres el van seguir la banda sueca Hoffmaestro, una contundent proposta que a mig camí del hip hop, el soul i el skà combinava amb rock&roll la segona proposta de la nit, mantenint al públic a plaça i evitant la possible esbandida de gent que tot programador tem en els canvis de grup. La segona nit de concerts de la Festa Major de Calaf va acabar amb la sessió de Dj Send0. L'èxit de la proposta d'ahir a la nit la resumeix el regidor de cultura i festes de l'ajuntament de Calaf: "proposem concerts amb l'accés gratuït, per a tothom i amb les barres cedides a entitats, perquè almenys per a elles hi hagi part de retorn per a futures activitats i també busquem que sigui un regal per a la resta de gent que ve a gaudir de la Festa Major de Calaf".



Altres activitats per avui i demà



En el marc de la Festa Major de Calaf que acaba demà dilluns 3 de setembre cal destacar per avui dia 2, la ballada de Country amb Allwoods Country Band a la mateixa plaça dels Arbres, el Correfoc de Festa Major amb els Diables de l'Alta Segarra i el concert de La Banda del Coche Rojo. Per demà dilluns la graella de programació d'activitats familiars es tancarà amb el piromusical i màping Calafany, dirigit per Eloi Fonoll.