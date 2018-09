Un petit gran Festivalet de Circ

Durant tres dies, el circ ha omplert el centre de Manresa amb espectacles de tot tipus i activitats per a tots els públics en el primer Festivalet de Circ promogut per LaCrica. Divendres al vespre, un peculiar i divertit rodamón amb una extravagant moto amb sidecar arribava a la plaça Major fent tot tipus d'acrobàcies. Si bé Sidecar, de Pessics de circ, encetava la jornada, l'espectacle inaugural arribaria just després amb l'emotiu Somnis de sorra, de Ytuquepintas. Borja González només amb les seves mans i sorra va dibuixar damunt d'un vidre una història carregada de sensibilitat que va posar la pell de gallina del públic. Roc Sala al piano hi posava la música mentre els dibuixos es projectaven en una gran pantalla. La picada d'ullet a la ciutat va arribar quan l'artista va dibuixar amb sorra la façana de l'Ajuntament de Manresa.

A banda dels espectacles, el Festivalet de Circ de Manresa va dedicar els matins de dissabte i diumenge a promoure el circ en família amb diferents tallers a la plaça Sant Domènec. Petits i grans van poder compartir les seves habilitats fent equilibris amb els plats xinesos o malabars. Però la zona més concorreguda va ser la del trapezi i la tela acrobàtica. Ambdós dies, els tallers van donar pas a un espectacle a la mateixa plaça, dissabte amb l'humor i les acrobàcies de Vintage Brothers, de la companyia Circos Los i, ahir, amb el Circus Show, de La Bella Tour. La forta calor no va espantar el públic i molts ja anaven preparats amb gorres, ampolles d'aigua i alguns, fins i tot, es protegien del sol amb un paraigua.

Els espectacles estaven programats de tal manera que es puguéssin veure tots. Cal destacar la puntualitat en l'hora d'inici de la programació i la col·laboració dels espectadors en respectar les indicacions que l'organització donava abans de l'inici de les funcions, per tal de garantir la seguretat dels artistes, especialment a la roda de la mort instal·lada a la plaça Europa. Aquest espectacle de la companyia La Meute va ser l'únic del qual se'n van fer dues representacions i va tallar la respiració a més d'un per l'habilitat dels acròbates sobre la roda a una gran alçada i sense subjecció. Un muntatge de curta durada però de gran intensitat. A banda dels espais exteriors, el Festivalet de Circ es va completar amb dos espectacles al Kursaal. Però si hi va haver un espectacle que va despuntar per la seva energia i passió va ser el de la companyia francesa Cirque Exalté dissabte a la plaça Major. Un crit a la llibertat. Un muntatge amb un ritme trepidant i una connexió amb el públic constant, amb el rock de Patti Smith com a nexe musical.