VÍDEO | Bono perd la veu en directe en un concert a Berlín

La banda irlandesa U2 va cancel·lar aquest diumenge el segon concert que tenia programat a la ciutat alemanya de Berlín a causa d'una "pèrdua de veu" del seu cantant, Bono.

"Sentim molt la cancel·lació d'aquesta nit. Bono es trobava en bon estat i tenia bé la veu abans del concert i estàvem tots expectants davant la nostra segona nit a Berlín, però després d'unes quantes cançons va patir una total pèrdua de veu", explica la nota difosa a la web oficial d'U2.

El text, signat pels altres tres integrants del grup, Adam Clayton, Larry Mullen i The Edge, no dóna més detalls sobre l'estat de salut del cantant irlandès i només indica: "No sabem què ha passat i estem buscant consell mèdic".

Segons un vídeo publicat per seguidors del grup en xarxes socials, Bono interpreta "Beautiful day", un dels seus temes més famosos, amb un fil prou feines imperceptible de veu i, en acabar la mateixa, demana disculpes al públic.

"Crec que no puc seguir. No seria correcte amb vosaltres", gairebé murmura al micròfon.