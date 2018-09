Ada Vilaró caminarà sis dies amb la Mediterrània

L'artista Ada Vilaró farà una caminada silenciosa per la pau que començarà el dia 30 de setembre a Sant Benet i durarà sis dies. El projecte, que s'inclou dins la jornada Pòrtic de la 21a Fira Mediterrània, està obert a tothom i passarà per Montserrat i per la presó dels Lledoners, entre d'altres punts del territori.

A cadascuna de les parades, l'artista desplegarà una tela on s'hi aniran escrivint paraules per la pau. El projecte es tancarà a Manresa amb un recorregut final que s'acabarà a la Seu i inclourà actuacions de Xàldiga i la Cobla Catalana dels Sons Essencials.

Per tal de sumar-se a la caminada, cal apuntar-se abans del 25 se setembre al lloc web adavilaro.com/inscripcions