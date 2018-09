L'etapa més convulsa de Vincent Van Gogh

Tot i que els grans consensos positius han anat perdent terreny, el festival de Venècia presenta sense pausa propostes molt interessants. Ahir va ser el dia de Van Gogh, un dels pintors que més vegades ha merescut el protagonisme cinematogràfic. Molts recordaran el Kirk Douglas d' El loco del pelo rojo o, més recentment, el film d'animació pintat a mà Loving Vincent.

Amb tot aquest pes a les seves espatlles, el també pintor Julian Schnabel (i director de La escafandra y la mariposa, entre moltes altres) ha signat At eternity's gate, on retrata la darrera i més convulsa etapa de Van Gogh. Ho fa amb una major aproximació psicològica i filosòfica al personatge i amb una gran cura estètica per apropar les imatges als quadres. Sense estridències, Willem Dafoe assumeix el paper principal d'aquest film valuós que no vol renunciar a l'ànima del personatge, malgrat que li resti popularitat al film.

Qui també té una gran preocupació formal pels seus fotogrames, igualment esgrogueïts, és l'hongarès Laszlo Nemes, guanyador de l'Oscar a la millor pel·lícula de parla estrangera amb El hijo de Saúl. El seu film era un dels més esperats i ha estat per a molts una gran decepció, ja que no segueix les convencions narratives nord-americanes, sinó unes de més properes a les redundants i ofuscades històries de Franz Kafka o Thomas Bernhard. Sunset és un viatge al costat fosc, com El hijo de Saúl, però la recerca de redempció humana dins d'un camp de concentració ha estat substituïda per la lluita per la dignitat d'una noia enmig d'una societat patriarcal. Potser és un missatge contemporani, però gran part de la crítica es va avorrir i no la va voler entendre.

Per acabar, destaca també Dragged across concrete, del nord-americà S. Craig Zahler, creador de Bone tomahawk, que configura definitivament un estil autoral caracteritzat per la foscor, la violència, els retrats psicològics complexos i una gran dilatació de les expectatives que culmina en un apoteòsic clímax final. Mel Gibson i Vince Vaughn són els protagonistes d'un guió que mereixeria tenir lloc en el palmarès de la Mostra d'enguany.