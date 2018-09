Manresa recorda l'escriptor Manuel de Pedrolo

Amb motiu dels 100 anys del naixement de Manuel de Pedrolo, el professor i escriptor manresà Lluís Calderer oferirà demà dimecres, a les 19.30 h, a l´Espai Òmnium de Manresa, una xerrada introductòria a l'univers de l'escriptor de l'Aranyó i que servirà per contextualitzar el concert-espectacle que oferirà el cantautor Cesk Freixas a la sala petita del teatre Kursaal.

El concert serà aquest divendres, 7 de setembre a les 21 h, i el cantautor de Sant Pere de Riudebitlles estarà acompanyat del guitarrista Víctor Nin i de la il·lustradora Marta Bellvehí (que dibuixarà en directe). L´espectacle també comptarà amb la col·laboració de membres de la companyia Cia Paranys (Roser Rojas, Montse Mas i Jaume Carné).

Cesk Freixas, que també ha publicat dos llibres inspirats, entre altres autors, en l´escriptor de la Segarra, vincularà les seves cançons amb la literatura i l´ideari polític de Pedrolo, en un espectacle concert de format únic i inèdit.

Les entrades per veure l´homenatge de Cesk Freixas al Kursaal tenen un preu de 12€ (10€ amb el carnet Galliner, majors de 65 anys i amb Carnet de Música) i de 6 euros per als menors de 25 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet a www.kursaal.cat