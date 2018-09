El «cant a la llibertat» del musical «La jaula de las locas» irromp al Teatre Tívoli

La versió d'Àngel Llàcer de l'icònic musical 'La jaula de las locas' ('La cage aux folles') arribarà al Teatre Tívoli de Barcelona el 14 de setembre i la seva estrena oficial serà el 27 del mateix mes. El muntatge és una versió musical d'una peça teatral de Jean Poiret, estrenada a Broadway el 1983 i com ha explicat Àngel Llàcer, director i coprotagonista, a l'ACN és un "cant a la llibertat". Una obra ben diferent a una de les darreres que va protagonitzar el mateix Llàcer: 'Frankenstein' al TNC. "'Frankenstein' era la foscor i 'La jaula de las locas', la claror", ha assegurat. El coprotagonista de la comèdia, produïda per Nostromo Live i amb direcció musical de Manu Guix, és l'actor Ivan Labanda. Aquest musical va ser important en la història del gènere, ja que la producció original va guanyar sis premis Tony i es va mantenir en cartell durant anys. Després del seu èxit a Broadway, va arribar al West End londinenc i des de llavors s'ha representat ininterrompudament per tot el món.

George i Albin són una parella d'homosexuals madurs que regenten un local d'oci a Saint-Tropez anomenat 'La jaula de las locas' (La Cage aux folles). Un dia reben la visita de Laurent, fill de George, que els anuncia que va a contraure matrimoni amb Muriel la filla dels Dieulafoi, un matrimoni ultraconservador i homòfob. Els equívocs i les situacions compromeses comencen quan es fa necessari organitzar una vetllada per conèixer els nous familiars.

Segons Llàcer, 'La laula de las locas' és "un cant a la llibertat i que cadascú sigui com vulgui. Ara que sembla que les llibertats estan desapareixent o que està sortint més que no som lliures, és un molt bon moment per dir que sóc qui sóc i no me n'avergonyeixo", ha apuntat el director i actor.

El muntatge que s'estrena per primera vegada a Barcelona és, però, el basat en la versió musical de l´obra teatral, estrenada com s´ha dit el 1983 i creat per Harvey Fierstein (llibret) i Jerry Herman (música), a partir del text francès. Dues hores i mitja d´espectacle, 140 canvis de vestuari i 28 artistes a escena: 12 actors, 8 ballarins i 8 músics. El mateix Llàcer ha dit que la dificultat de la representació és que ha de posar-se a la pell de quatre personatges diferents i que és una "bogeria".

'Frankenstein' no és 'La jaula de las locas'



Àngel Llàcer té clar que aquest espectacle no té res a veure amb la darrera obra que va interpretar al TNC, en la qual es posava a la pell del doctor Frankenstein. "A 'Frankenstein' era un patiment perquè era un personatge fosc amb una veu greu" i és molt diferent als personatges que interpreta en aquesta comèdia musical.

Ivan Labanda



L'actor Ivan Labanda és un dels grans protagonistes del muntatge, junt amb Llàcer. Es posa a la pell del Georges, que és el gerent d'un night club de Saint Tropez, i és parella de l'Albin. Té un fill que es diu Jean-Michel, que presenta els pares ultraconservadors de la seva nòvia al Georges i l'Albin. "Jo faig la funció del típic vodevil que és anar tapant portes per tot arreu i que tot surti bé".

Ha destacat que a 'La jaulas de las locas' "hi ha moments d'alta comèdia i altres moments molt emocionals i emotius i això fa que un actor treballi des d'un punt diferent", és a dir, "des de l'emocionalitat i no en un pla més superficial com se sol fer".