D'Art al Jardí aplega unes 180 persones amb artistes locals

arxiu particular

Lluís Puiggròs va fer una pintura en directe que es va sortejar arxiu particular

Els paisatges del Bages i del Berguedà amb colors vius i personatges d'estil western d'Enric Besora (Puig-reig, 1940). Els paisatges urbans i la mirada fixada en objectes curiosos (com la calaixera d'un mecànica) de Lluís Puiggròs (Sant Joan de Vilatorrada, 1970). Els collages dels quals sorgeixen figures humanes de Carme Magem (Sant Vicenç de Castellet, 1959). I l'estil naturalista de Pere Ferran, establert a Cal Marçal, Puig-reig. Les obres d'aquests quatre artistes del territori, de dilatada trajectòria, s'han pogut veure aquest cap de setmana a D'Art al Jardí, la iniciativa de la família Fornells-Uró que obre les portes de casa seva, a Pineda de Bages, per difondre la seva estima per l'art. I la proposta ha seduït unes 180 persones, que han pogut gaudir d'una estona relaxada en un ambient bucòlic.

L'encarregat de pintar en directe en aquesta ocasió va ser Puiggròs, i el seu quadre, i també un de Besora, es va sortejar entre els assistents. A més, com en totes les cites d'aquest estiu, l'exhibició pictòrica s'acompanya de música en directe. Es va encomanar aquesta missió a Cèlia Vila, cantautora de Calders, que va oferir un recital que va tenir molt bona acollida per part dels assistents.

La iniciativa D'Art al Jardí té lloc un cop al mes i a tothom qui va a contemplar les obres que es mostren s'ofereix una copa de cava perquè pugui gaudir de l'art durant una bona estona, sense presses i en un entorn agradable.