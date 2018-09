Ramon Mirabet anuncia que deixa els escenaris temporalment per preparar el nou disc

El cantautor Ramon Mirabet ha anunciat que deixa temporalment els escenaris per acabar el nou disc que està preparant des del passat mes de gener i que inicialment volia treure al mercat a l'abril maig d'aquest any. En un escrit a la seva pàgina de Facebook, l'artista explica que en els darrers mesos li ha tocat viure "moments difícils" i "que es van barrejar moltes coses que em van fer tocar fons i no vaig tenir forces per acabar de composar i escriure les cançons que faltaven per acabar el disc". "Necessitava desfer-me d'un pes que arrossegava des de feia molt de temps per tornar a sentir-me lleuger i recuperar la llum que portàvem dins i que a vegades semblava perdre la seva intensitat, o inclús apagar-se", continua l'artista, que assegura que ara té la sensació que torna a "començar de zero". "De tornar a créixer, somniar i despertar aquesta llum", afegeix.

El darrer concert de la gira d'estiu i també dels pròxims mesos serà el pròxim 5 d'octubre a l'Auditori de Sant Cugat del Vallès. Serà a partir d'aleshores quan Mirabet centrarà els seus esforços en finalitzar el disc que va començar al gener i que serà el tercer de la seva carrera. A principis d'any, ja hi va començar a treballar "dia i nit a l'estudi durant quatre mesos". Tot i que l'objectiu era que sortís a la llum a la primavera, al final es va anar posposant i no es publicarà en "almenys uns mesos", segons explica el cantant, que també promet que seran "pocs".

Així mateix, Mirabet també assenyala que necessita escriure noves cançons per arrencar "molt aviat" la gira i afirma que se sent "amb la millor energia" per fer el disc.