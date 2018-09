Toulouse-Lautrec, Velázquez i Beckmann, protagonistes al CaixaForum

La nova temporada 2018-2019 del CaixaForum Barcelona tindrà com a protagonistes a Toulouse-Lautrec, Vélazquez i Max Beckmann. Concretament, l'exposició de l'artista postimpressionista reunirà més de 50 obres i busca "reconstruir el context de l'art de l'autor a Montmartre", mentre que la centrada en Velázquez suposarà la primera exposició que es realitza a Barcelona sobre l'artista. A més, CaixaForum s'ha associat amb el Museo Thyssen per acollir una antologia de l'artista alemany Max Beckmann. L'equipament també exposarà una col·lecció d'objectes de luxe de l'antic Orient Pròxim en col·laboració amb el British Museum i un recull d'obres del període d'entreguerres, juntament amb l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). La temporada anterior, CaixaForum Barcelona va rebre 850.000 visitants, un 20% més que l'any anterior, amb 11 exposicions i 2.360 activitats.

L'exposició de Toulouse-Lautrec tindrà lloc entre el 18 d'octubre de 2018 i el 20 de gener de 2019, i mostrarà l'artista "emmarcat en l'eclosió de Montmartre com a motor cultural del París bohemi d'entre segles". La mostra recollirà unes 350 obres, obtingudes de préstecs internacionals de col·leccions públiques i privades, de les quals una cinquantena pertanyen a Toulouse-Lautrec. L'exposició vol "posar l'accent en el paper fonamental que Montmartre va tenir en el desenvolupament de l'art modern com a denominador comú geogràfic de molts artistes. La directora general adjunta de la Fundació Bancària 'la Caixa', Elisa Durán, ha fet èmfasi en el "caràcter complex" del projecte.

Velázquez i el Segle d'Or

Diego Velázquez tindrà per primera vegada una exposició al seu nom a la ciutat de Barcelona de la mà del CaixaForum Barcelona i el Museo Nacional del Prado. La mostra inclourà set quadres originals de l'artista juntament a una cinquantena d'obres "relacionades" amb Velázquez, d'autors com Rubens, Zurbarán o Murillo. L'exposició pretén "donar a conèixer l'evolució del seu estil" i "cridar l'atenció sobre el complex context en el qual el seu art s'inscriu".

Durán ha explicat que consideren "una fita important" apropar l'autor a la ciutat, i n'ha "assegurat l'èxit". El director de l´Àrea de Cultura de la Fundació Bancària "la Caixa", Ignasi Miró, ha detallat que l'exposició se centrarà en com Velázquez "transformà la narració i el paper del pintor alhora que desbordava l'esquema tancat de l'època". La mostra tindrà lloc entre el 16 de novembre de 2018 i el 3 de març de 2019.

Beckmann i l'exili

La tercera exposició principal de la nova temporada de CaixaForum Barcelona té com a protagonista l'artista alemany Max Beckmann. En col·laboració amb el Museo Thyssen-Bornemisza, CaixaForum pretén "fer una antologia" del pintor alemany, amb la noció de l'exili com a eix vertebrador. Miró ha destacat la importància de l'exposició per tal de "redescobrir la transcendència d'un autor bastant desconegut". La proposta expositiva tindrà dues parts: la primera recollirà les obres fetes a Alemanya fins al 1937 cronològicament, i la segona és una "selecció temàtica" amb la pèrdua de la identitat, l'exili i la por a la mort com a temes centrals. Les obres de Beckmann es podran visitarentre el 21 de febrer i el 26 de maig de 2019.

El luxe, dels assiris a Alexandre Magne

L'exposició 'Luxe', feta en col·laboració amb el British Museum, recollirà centenars d'objectes de luxe a través dels quals es "farà un repàs" a les cultures de l'antic Orient Pròxim i el paper d'aquest en aquestes civilitzacions. Miró ha declarat que l'exposició té en compte la necessitat del luxe com a "demostració del poder i l'estament", dels negocis artesans sorgits del luxe i de les conseqüències d'aquest en les societats. La mostra arriba per primer cop a Europa després d'haver estat a Hong Kong uns mesos, i es podrà visitar entre el 5 d'abril i el 18 d'agost de 2019.

Construint nous mons

L'última de les exposicions principals és 'Les avantguardes històriques 1914-1945', on CaixaForum Barcelona "reunirà les principals figures de l'escena creativa de les primeres dècades del segle XX. La proposta, feta en col·laboració amb l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), mostrarà la base del desenvolupament de la modernitat, i inclourà un "ampli nombre" d'obres centrades en visions poètiques i oníriques estretament relacionades amb el dadaisme i el surrealisme.

A les exposicions principals s'hi afegirà la presència permanent de mostres d'art contemporani, com ja s'ha fet en fins a 164 exposicions. Segons Durán, l'adquisició constant de noves obres (1000 obres de 401 artistes) i l'exposició d'aquestes "pretén fomentar el talent jove". A més, CaixaForum també serà l'escenari d'altres exposicions com 'Poètiques de l'emoció', un recorregut de les emocions a l'art durant la història, o 'Estratègies pictòriques'.

Per últim, CaixaForum Found! oferirà una programació que "planteja una manera contemporània d'apropar-se al coneixement i a la creació cultural". Found!, a més, "vol donar suport i fer visible el talent nacional i internacional, generar trobades amb nous públics i explorar experiències culturals alternatives".