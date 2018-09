? No és el primer cop que Ada Vilaró participarà a la Mediterrània. En l'edició de l'any 2015, l'artista va protagonitzar una performance a la Plana de l'Om, on va estar asseguda i en silenci durant 24 hores per tal de reivindicar l'espai públic. L'artista interaccionava amb l'entorn a través d'unes pissarres, on tant ella com els els espectadors hi escrivien missatges.