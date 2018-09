«M'agrada retratar les imatges de les lletres en un context oníric»

Polifacètica i amb influències del country, el jazz i el rhythm and blues, la jove artista de Nova Orleans porta avui a Manresa una proposta musical íntima, de petit format, però amb molta personalitat pròpia

Escriptora i compositora, Jessie Antonick (Chicago, Illinois), més coneguda amb el nom artístic de Pony Hunt, el qual va adoptar després que li proposés un amic de Nova York, presenta des del 19 d'agost passat el seu projecte musical, sense banda, per diferents ciutats europees. Combina la gira amb un projecte de micromecenatge a GoFundMe, amb el qual produirà el seu segon treball, després del seu disc de debut Heart Creak (2016) i un primer EP homònim, Pony Hunt (2014). A mig camí entre el blues, el soul i el country, l'artista d'Illinois portarà avui (20 h) l'essència de Nova Orleans a la llibreria Papasseit de Manresa, que inaugura la programació cultural del curs. El concert està coorganitzat pel programa de Ràdio Sant Joan Trilogy Rock.



Havia tocat mai en una llibreria, com avui farà a la Papasseit?

Sí, havia tocat ja en alguna llibreria. L'ambient és diferent que en una sala de concerts o un pub. Tothom està més concentrat, sense la copa a la mà.

Encara no ha acabat el projecte de micromecenatge per al nou àlbum i ja ha publicat el tema «Rise» per a un nou projecte que encara no té títol.

Finalment Rise formarà part del darrer àlbum que estic acabant. No tinc un procés creatiu rígid, és més aviat fluït. Sempre estic escrivint. Just acabo un projecte que ja n'estic començant un altre, i, per exemple, el que duc a terme a Mashed Potato Records per al nou disc segueix canviant.

A «Texas Jungle» canta «la mare em deia: serà millor que surtis corrent». Ho va fer?

No (riu). Era en un sentit metafòric, un fugir emocional. No forma part de mi. Era una imatge que anava bé a la cançó.

Al disc «Heart Creak» utilitza sovint la idea de somni. Per què?

La faig servir molt en les meves lletres. M'agrada retratar les imatges de les lletres en un context de somni, oníric.

Qui és Hailey Gaiser, l'autora de la portada del seu nou àlbum?

És una artista de San Francisco que segueixo des de fa molt temps. M'encanta la seva obra, però no puc parlar per ella sobre què vol expressar en les seves obres. Aquest quadre seu m'agradava molt. Vaig quedar amb ella, ens vam asseure davant l'ordinador i el vam modificar juntes.

Té fama de polifacètica. Fora del món de la música, què li agrada fer?

He fet fotografia i també he estudiat pintura. M'agrada molt dibuixar, escriure, crear objectes de fusta. He treballat de fustera durant anys. I m'agrada molt ballar.

Va començar la gira per Europa el 19 d'agost. Com està funcionant fins ara?

Va molt bé. És una gira que estic fent en solitari i l'acabaré el 14 de setembre.