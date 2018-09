El Palau Robert vol «remoure consciències» amb l'obra de 40 fotoperiodistes

El Palau Robert acull a partir d'aquest dijous l'exposició 'Creadors de consciència', que repassa l'obra de 40 fotoperiodistes que "conviden a la reflexió sobre situacions que connecten amb la consciència col·lectiva del visitant" i busquen "remoure consciències". Les instantànies, 120 en total, s'han publicat en els mitjans de comunicació més importants del món i donen a conèixer les realitats de països llunyans com Colòmbia, Veneçuela, Síria, Iraq i Egipte i també d'altres més properes, com les conseqüències del canvi climàtic, les malalties, la salut, les discapacitats i els col·lectius socialment marginats. La mostra, produïda amb motiu del XXè aniversari de les accions de Responsabilitat Social de DKV i compta amb el suport de la Generalitat, es podrà veure fins el 10 de febrer de l'any que ve i està comisariada per Chema Conesa.

Els autors de les imatges són fotògrafs amb una llarga experiència com Gervasio Sánchez, Kim Manresa, Sergi Cámara, Clemente Bernad o Sandra Balcells i d'altres més joves como Javier Corso, Manu Brabo, Samuel Aranda, Bernat Armangué o Lurdes Basolí. Cada un d'ells aporta tres imatges.

L'exposició també ret homenatge a una generació de fotoperiodistes que han reflectit amb imatges moments transcendentals de la història recent, a vegades en situacions precàries i assumint riscos.

Els beneficis de l'exposició procedents de la venda de les imatges aniran destinats a Reporters Sense Fronteres, que també participa en el projecte.