Premien al periodista bagenc Aleix Solernou per les seves imatges sobre l'1-O a Sant Joan de Vilatorrada

A.S.

L´autor de les imatges a la Casa de la Generalitat de Perpinyà. A.S.

El periodista bagenc Aleix Solernou va ser guardonat dimecres amb el 3r lloc del premi 'Clic Fotoperiodisme Jove 2018' per les seves imatges sobre l'1 d'octubre a Sant Joan de Vilatorrada. Les fotografies s'exposen al llarg del mes de setembre a la Casa de la Generalitat de Perpinyà en el Festival Off, que s'emmarca en la mostra Visa pour l'Image, i després es mostraran en diferents punts d'arreu de Catalunya. L'entrega de premis va comptar amb la presència del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani; la directora general de Joventut, Marta Vilalta; i el Director de la Casa de la Generalitat de Perpinyà, Josep Puigbert.

El santjoanenc va cobrir l'1 d'octubre quan treballava al diari Regió7 i va ser testimoni directe de les dues càrregues policials que van deixar desenes de ferits, un d'ells lesionat de gravetat al dit. Per Solernou, les fotografies «capten l'alegria que es respirava a l'escola Joncadella abans que es comencés a votar i la dignitat de la gent que va aguantar la violència de la Guàrdia Civil per defensar la democràcia».

La Guàrdia Civil també va etzibar cops de porra al regidor d'ERC i pallasso, Jordi Pesarrodona, protagonista principal de les imatges que han sigut premiades. «Els agents vénen a Sant Joan perquè saben que es trobaran a Pesarrodona que dies enrere s'havia col·locat amb un nas vermell al costat d'un agent de la Guàrdia Civil davant del departament de Governació», destaca Solernou, i afegeix «durant l'1 d'octubre Pesarrodona s'erigeix com a líder entre la gent i encapçala la resistència pacífica. L'1-O i la persecució judicial que rep posteriorment, l'acaben convertint en un símbol per a l'independentisme. La violència no pot apagar la força del somriure que representa un pallasso».

L'objectiu del premi 'Clic Fotoperiodisme Jove' és difondre i promocionar les fotografies de caràcter periodístic realitzades per joves, que mostrin sensibilitat i interès per l'entorn social. El guardó l'atorga l'Agència Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya, la Casa de la Generalitat de Perpinyà i l'Associació Diomira.