Premien el periodista Aleix Solernou per les imatges de l'1-O a Sant Joan publicades a Regió7

Solernou al costat de les imatges premiades a la Casa de la Generalitat de Perpinyà. Arxiu particular

El periodista bagenc Aleix Solernou ha rebut el tercer premi Clic Fotoperiodisme Jove 2018 per les seves imatges sobre l'1 d'octubre a Sant Joan de Vilatorrada publicades a la versió digital d'aquest diari i l'endemà, en paper. Les fotografies s'exposen al llarg del mes de setembre a la Casa de la Generalitat de Perpinyà en el Festival Off, que s'emmarca en la mostra Visa pour l'Image, i després es mostraran en diferents indrets de Catalunya.

El lliurament de premis va tenir la presència del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies Chakir el Homrani; la directora general de Joventut, Marta Vilalta i el Director de la Casa de la Generalitat de Perpinyà, Josep Puigbert.

El santjoanenc va cobrir l'1 d'octubre quan treballava al Regió7 i va ser testimoni directe de les dues càrregues policials que van deixar desenes de ferits, un d'ells lesionat de gravetat al dit. Per a Solernou, les fotografies «capten l'alegria que es respirava a l'escola Joncadella abans que es comencés a votar i la dignitat de la gent que va aguantar la violència de la Guàrdia Civil per defensar la democràcia».

La Guàrdia Civil també va etzibar cops de porra al regidor d'ERC i pallasso, Jordi Pesarrodona, protagonista principal de les imatges que han estat premiades. «Els agents vénen a Sant Joan perquè saben que es trobaran a Pesarrodona que dies enrere s'havia fotografiat amb un nas vermell al costat d'un agent de la Guàrdia Civil davant del departament de Governació», destaca Solernou, i afegeix «durant l'1 d'octubre Pesarrodona s'erigeix com a líder entre la gent i encapçala la resistència pacífica. L'1-O i la persecució judicial que rep posteriorment, l'acaben convertint en un símbol per a l'independentisme. La violència no pot apagar la força del somriure que representa un pallasso».

L'objectiu del premi Clic Fotoperiodisme Jove és difondre i promocionar les fotografies de caràcter periodístic realitzades per joves, que mostrin sensibilitat i interès per l'entorn social. El guardó l'atorga l'Agència Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya, la Casa de la Generalitat de Perpinyà i l'Associació Diomira.